Audi Q5 – prémiové SUV, ktoré si Američania zamilovali – sa môže čoskoro stať neželaným hosťom na trhu, ktorý ho ešte včera hltal. Pre nemeckú značku je to v USA bestseller. Pre Donalda Trumpa len ďalší škrt v jeho obchodnej vojne.

Ide do tuhého: Trumpove nové clá môžu model Q5 doslova zneškodniť. Zasiahnu ho hneď trikrát. Najskôr 25-percentné clo na dovážané autá a ich zahraničné súčiastky. Ďalší poplatok 25 percent za dovoz z Mexika – vraj kvôli ochrane hraníc. A napokon ešte 2,5-percentná pokuta za to, že auto nespĺňa nové pravidlá dohody USMCA, ktorú D. Trump sám presadil. Spolu až 52,5 percenta dodatočných nákladov.

„Q5 je fajn auto, ale ak ho vyrábajú tam, kde ho vyrábajú, v USA ho nepredajú,“ hovorí šéf poradenskej firmy Seraph Ambrose Conroy.

V číslach to znamená: auto s cenou od 45 400 dolárov by po zohľadnení ciel stálo cez 69-tisíc dolárov. Za tú cenu si už Američan radšej kúpi Porsche – a aj mu ostane na prémiové palivo.

Trumpov tarifný granát však netrafil len Audi. Automobilky sú paralyzované. Stellantis (výrobca Jeepu) dočasne pozastavuje výrobu v Kanade a Mexiku, Ford rozdáva zľavy ako na Black Friday a General Motors zvyšuje výrobu pickupov priamo v USA. Volkswagen – matka Audi – plánuje clo jednoducho premietnuť do cien.

Kým koncerny ešte počítajú škody, D. Trump „veľkodušne“ pozastavil niektoré z týchto ciel na 90 dní. Lenže výnimka sa netýka automobiliek. Tie dostali plnú dávku.

Mexický sen sa mení na nočnú moru

Volkswagen, ako aj ďalšie automobilky, posledné roky masívne investovali do Mexika. Nízke mzdy a viac ako 50 obchodných dohôd urobili z krajiny ideálny exportný hub. Aj Audi v roku 2016 spustilo výrobu Q5 v San José Chiapa – z tejto továrne dnes pochádza každé tretie Audi predané v USA. Doteraz to bola výhra pre všetkých.

Lenže Mexiko zrazu nie je výhoda, ale problém. Auto síce montujú tam, no motor ide z Maďarska, prevodovka z Nemecka, ďalšie diely od lokálnych dodávateľov. A do USA to príde ako jeden globálny koktail s neamerickým pasom. Z pohľadu colníka – zrelé na penalizáciu.

Podľa amerického úradu pre bezpečnosť dopravy len dve percentá súčiastok pochádzajú z USA alebo Kanady. A to nestačí. Audi síce môže skúsiť presunúť výrobu do USA, no zatiaľ sa k tomu nemá. Nevie, čo bude zajtra, nieto o tri roky, ktoré takýto presun trvá.

Trhový chaos v priamom prenose