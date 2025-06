Experti roky upozorňujú na systémové chyby, ktoré prehlbujú neefektivitu a nezodpovednosť exekučných úradov. Chýbajúca kontrola a nedostatočná transparentnosť vymáhania vedú k stratám v státisícoch eur. Preto je namieste otázka, či by mal štát zaviesť verejne prístupný register efektivity exekútorov a mal ich činnosť viac kontrolovať. Pomohol by takýto register znížiť zneužívanie právomocí a zvýšiť dôveru verejnosti?

Podľa Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS) zlyhania niektorých exekútorov v súčasnosti nepredstavujú len individuálne prešľapy, ale svedčia o trhlinách v nastavení systému. Preto asociácia v otvorenom liste vyzýva ministerstvo spravodlivosti na reformu exekučného poriadku a zriadenie centrálneho registra, ktorý zaručí lepšiu kontrolu exekučných konaní.

O nedostatkoch exekučného poriadku svedčí prípad košického exekútora, ktorý od dlžníkov vymohol 400-tisíc eur, no financie neodviedol veriteľom. Svojím konaním porušil zákon a spôsobil škody v státisícoch eur. Niektorí poškodení sa následne ocitli pre neplnenie záväzkov v dôsledku zlyhania exekútora vo väzbe.

ASINS navrhuje zmenu legislatívy a posilnenie dohľadu. Zriadenie komplexného registra by umožnilo zhromažďoval údaje o efektivite exekútorov, spôsoboch vymáhania a objeme odvedených prostriedkov. Transparentnosť má pomôcť nielen veriteľom, ale aj štátu pri určovaní dôveryhodnosti konkrétnych úradov.

Rovnako experti požadujú úpravu podmienok oddlženia fyzických osôb, ktoré dostatočne nezohľadňujú rozdielnu situáciu dlžníkov, čím sa prehlbuje sociálna nerovnosť.

Martin Musil, managing director, Intrum Slovakia/prezident ASINS

Slovenský exekučný systém dnes najviac potrebuje prehodnotenie modelu náhodného prideľovania exekúcií, ktorý sa v praxi neosvedčil. Veritelia sú nútení odovzdávať prípady aj exekútorom, o ktorých neefektivite majú dlhodobo overené dáta. Výsledok? Rovnaké prípady majú diametrálne odlišné výsledky len v závislosti od toho, kto ich dostal na stôl. Dnes to nie je rovnosť v prístupe k spravodlivosti, je to lotéria. Register efektivity ako verejný nástroj nie je nevyhnutný. Podstatné je, aby štát dokázal efektivitu exekútorov sledovať a vyvodzovať dôsledky voči tým, ktorí opakovane nekonajú alebo porušujú zákon. V súčasnosti to tak nie je a dôsledkom je prepad dôvery v systém. Ak má exekučný systém opäť fungovať ako spravodlivý nástroj vymožiteľnosti práva, musí sa vrátiť k základným princípom: výkonnosť sa musí odmeňovať, pochybenia musia mať následky a ochrana práv všetkých strán, veriteľov aj dlžníkov, musí byť skutočná, nielen deklaratívna. Pokiaľ ide o oddlženie, štát prakticky rezignoval na jeho preventívnu funkciu. Osobný bankrot sa stal dostupným nástrojom aj pre tých, ktorí by svoje dlhy vedeli splácať.

Juraj Imrich, konateľ, PATRIOT GROUP

Nemyslím si, že by takýto register niečo zmenil. Keďže súdny exekútor je súdny úradník tak, ako to má v názve, tak štatistika jeho vymožiteľnosti a efektívnosti by asi nebola reálna záležitosť. Exekútori majú rozmanité prípady, zložitejšie i jednoduchšie. Štatistika by tak nemusela odzrkadľovať priamo výkonnosť konkrétneho exekútora. Rôznorodosť pohľadávok závisí aj od jednotlivých regiónov. Na východe je región menej bonitnejší a vymožiteľnosť môže byť odlišná ako na západnom Slovensku. V praxi sa nestretávame so zneužívaním právomoci súdneho exekútora, skôr sa stretávame s absolútnou laxnosťou a nečinnosťou súdnych exekútorov. Myslím si, že ľudia dôverujú súdnym exekútorom, no neveria vo vymožiteľnosť prostredníctvom exekučného konania, a teda ani systému. Z nášho pohľadu by to teda nezmenilo nič. Súdny exekútor je prideľovaný automatickým systémom a nie je možné si ho vybrať, ako to bývalo v minulosti.

Za roky nášho pôsobenia sme sa ani nestretli so závažnejšími pochybeniami súdnych exekútorov. Jediné pochybenie, ktoré im môžeme dávať za vinu, je ich nečinnosť. Nepracujú v rámci zákonných možností. Ak súdny exekútor pochybí, musí o tom rozhodnúť príslušný súd alebo okresná prokuratúra. Následne jeho konanie prešetria a vyvodia z toho zákonné dôsledky.

Ľubomír Užák, prokurista spoločnosti Protourion Slovakia

Verejne prístupné registre sú veľmi účinnou formou kontroly, nech sa dané registre týkajú akejkoľvek oblasti. Exekučné konania a ich reál­ny výkon boli zahalené rúškom tajomstva a hanby. Veď kto by sa už chválil, že má na svoj majetok exekúciu. Súčasné nastavenie prideľovania exekučných konaní a (ne)kontrola ich skutočného výkonu a výnosu z exekúcie je smutnou skutočnosťou. Situácii sa prispôsobili mnohí veľkí veritelia a nové návrhy na exekúcie nepodávajú z obavy, že sa im ešte viac zvýši náklad pri vymáhaní danej pohľadávky. Okrem toho by výkonu a efektivite exekútorov malo viac pozornosti venovať aj ministerstvo spravodlivosti. Mediálny tlak zo strany členov ASINS je podložený reál­nymi štatistikami a už viac rokov signalizuje, že celý systém potrebuje zmenu.

Rezort spravodlivosti by zároveň mal upraviť podmienky oddlženia fyzických osôb. V tejto oblasti patríme k najliberálnejším v Európskej únii. Navyše centrá právnej pomoci (CPP) neskúmajú hĺbkovo majetkovú a finančnú situáciu žiadateľa o oddlženie. Do oddlženia sa dostávajú žiadatelia, ktorí by svoje záväzky vedeli časom uhradiť. Inštitút oddlženia je potrebný a užitočný nástroj pre možnosť „reštartu“ v odôvodnených prípadoch, ale v súčasnosti je zneužiteľný a príliš ústretový k dlžníkom. Nastavenie, keď sa žiadateľ oddlží bez utratenia jediného eura, nie je správne.

Zlatica Minarovjechová, členka predstavenstva BENCONT COLLECTION

Aby všetci stakeholderi (štát, veritelia, exekútori) dokázali vyhodnocovať úspešnosť spôsobov exekúcie i exekútorov, celkový počet exekúcií, sú potrebné správne dáta. Zriadenie registra by prispelo k funkčnému dohľadu nad výkonom exekučnej činnosti exekútorov zo strany ministerstva spravodlivosti a umožnilo by kontrolu zo strany veriteľov. Správne nastavenie registra efektivity exekúcií by prispelo k samoregulácii exekútorov a viedlo by k skoršiemu odhaľovaniu problémových exekútorov.

Systém náhodného prideľovania nezabezpečuje efektívne vedenie exekučných konaní, keďže exekučné prípady sú prideľované aj neefektívnym a nezodpovedným exekútorom. Tým, že sú za porušenie exekučného poriadku udeľované len malé finan­čné postihy, nabáda to časť exekútorov k porušovaniu pravidiel. Preto je dôležité, aby rezort mal väčšie právomoci pri dohľade nad exekútormi a v prípade vážnych alebo opakovaných pochybení mohol odvolať exekútora z funkcie.

Ako jeden z členov ASINS dlhodobo upozorňujeme ministerstvo spravodlivosti na potrebu úpravy exekučného poriadku a oddlženia fyzických osôb s cieľom vrátiť rovnováhu vo vzťahu veriteľ – dlžník. Žiadame aj zlepšiť vymožiteľnosť práva a umožniť veriteľom, aby sa v primeranej lehote dokázali domôcť svojho nároku od dlžníkov. Najväčší priestor na zmenu vidíme v úprave oddlženia fyzických osôb tak, aby pri oddlžení dlžník preukazoval poctivý zámer, a v zavedení skúšobného obdobia.

Ďalšie dôležité správy