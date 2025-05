Ak ste niekedy rezervovali nocľah cez Airbnb, viete, že platforma už dávno nie je len o lacnejšej alternatíve k hotelu. Pre mnohých Slovákov sa stala cestovateľským štandardom — či už ide o víkend v Toskánsku, alebo o výlet do Ríma. A pre stovky ďalších je to zas šikovný spôsob, ako si privyrobiť prenájmom vlastného bytu.

Ale teraz Airbnb skúša niečo úplne nové. A môže tým zmeniť to, ako sa na túto platformu začnú používatelia pozerať.

Najnovšia novinka sa volá Experiences – Zážitky – a Airbnb ju promuje cez veľké americké hviezdy ako Patrick Mahomes, hviezdny rozohrávač amerického futbalu a víťaz Super Bowlu, alebo Megan Thee Stallion, známa americká rapperka a popová ikona. Vybraní šťastlivci si môžu napríklad zahádzať s Mahomesom alebo dať si ramen s Megan. Celé je to zadarmo, ale výhradne pre výhercov súťaží, ktoré sa odohrávajú na cestovateľskej platforme.

Pre bežného používateľa to však vyvoláva otázku: a čo z toho mám ja? Odpoveď znie – zrejme zatiaľ nič.

Tieto zážitky sú v podstate marketingové súťaže. Veľkolepé, ale pre väčšinu ľudí nedosiahnuteľné. To podstatné sa však skrýva za oponou. Pri prihlasovaní do súťaže vás Airbnb vyzve, aby ste si doplnili svoj profil – obľúbené pesničky, školy, záujmy. Ide o dáta. Airbnb si týmto nenápadne buduje databázu podrobnejších používateľských profilov, ktoré môže využiť nielen na personalizáciu, ale aj ako základ pre novú fázu podnikania. A tá prichádza pod názvom Services – teda Služby.

Airbnb is now selling access to pop-up, branded experiences like this glam day with Sabrina Carpenter.



But what they’re really doing is pivoting from housing to event-based identity rentals in short-term spaces.



I pitched that exact structural model—minus the celebrity. pic.twitter.com/ezF1GgOHSz