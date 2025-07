Štyri dni. Presne toľko delilo snowboardcrossárku Katarínu Pitoňákovú od jej prvých majstrovstiev sveta. Celú zimu sa pripravovala na tento moment, keď namiesto triumfu prišla katastrofa. „Ako prvé som po dopade skoku zacítila v kolene prasknutie, akoby mi buchli kosti o seba. Povedala som si, že to je nič a trať dokončím aj bez skákania. No do pár sekúnd ma chytila bolesť a triaška," spomína na osudový moment. Keď si kľakla, už sa nevedela postaviť. Diagnóza z nemocnice bola nekompromisná – roztrhnutý predný krížny väz. Namiesto štartu na vysnívaných pretekoch ju čakali mesiace rehabilitácie.

Podobnú skúsenosť zažil Samuel Sakál počas Svetového pohára v Taliansku. Roztrhnutý väz ukončil jeho sezónu, ktorá mala rozhodovať o olympijskej nominácii. „Zažil som mesiac ležania, sedenia, nič nerobenia. Ten pocit, že by som mal toto robiť až do konca môjho života, ma posunul," priznáva. Namiesto sebaľútosti využil čas inak: „Schudol som 11 kíl, začal som riešiť stravu, doplnky. Všetko preto, aby som sa vrátil silnejší než predtým."

Pre alpského lyžiara Andreja Barnáša prišla séria zdravotných problémov – najprv zápal pľúc, potom druhý otras mozgu. „Musel som začať spolupracovať s mentálnym koučom, inak by som to nezvládol," priznáva otvorene. No aj on našiel v ťažkom období pozitívum: „Uvedomil som si, že základ mojej športovej kariéry je prevencia zranenia. Naučilo ma to prehodnotiť všetko."

Jakub Válek si roztrhol väz na palci tesne pred univerziádou v Amerike. „Najťažšie je určite to, že musíte trošku spomaliť a viac oddychovať," hovorí. Jeho recept? „Treba byť vždy pozitívne naladený a myslieť na to, že za chvíľku ste naspäť v procese."

Schopnosť obrátiť prekážku na príležitosť

Kým Katarína našla silu vo svojej motivácii a menších pokrokoch, dnes viac počúva svoje telo a váži si každý pohyb, ktorý ešte pred pár týždňami nebol samozrejmosťou. Samuel kompletne zmenil životný štýl, začal riešiť stravu a zhodil 11 kilogramov. Andrej si uvedomil dôležitosť mentálnej prípravy a prevencie zranení. Jakub zdôrazňuje silu podpory rodiny a priateľov – podľa neho je dôležité mať pri sebe pozitívnych ľudí, pretože potom všetko ide lepšie.