Spoločnosť, ktorá v roku 2021 predala emisiu dlhopisov na pražskej burze, dosiahla zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vo výške viac ako 50 miliónov Kč (2 milióny eur), čím prekonala odhady analytikov spoločnosti CYRRUS.

„Transformácia na chov voliér priniesla nižšie prevádzkové náklady a vyššiu ochotu zákazníkov platiť prémiové ceny,“ hovorí majiteľ Jaroslav Novák. Do konca roka 2025 plánuje spoločnosť úplne ukončiť klietkový chov, čo je kľúčová konkurenčná výhoda v EÚ, kde sa podobná legislatíva ešte len pripravuje.

„Výsledky potvrdzujú, že naša stratégia investovania do voľných chovov je správna. Už pred niekoľkými rokmi sme sa zaviazali, že do konca tohto kalendárneho roka ukončíme chov nosníc v klietkach – podstatne skôr, než sa to stane povinnosťou. Napokon, už v roku 2024 platilo, že každé druhé neklietkové vajce na Slovensku je od nás. Za vajcia z voľných a voliérových chovov sú spotrebitelia ochotní platiť viac peňazí a výroba je súčasne nákladovo menej náročná. Spokojnejšie sú iste aj samotné sliepky,“ hovorí Jaroslav Novák, majiteľ spoločnosti Babičkin dvor.

Rok 2024 bol poznamenaný práve postupným vyraďovaním klietkových chovov a prípravou na plný prechod na voliérové a voľné chovy. Napriek tomu výnosy spoločnosti narástli z 19 miliónov eur v roku 2023 na 22,2 milióna eur. Časť výnosov pripadala na predaj prebytočných aktív. Ukazovateľ EBITDA dosiahol výšku 2 miliónov eur, čo je viac, než predpokladali analytici investičnej spoločnosti CYRRUS. S dokončením prechodu na neklietkový chov sa v ďalších rokoch očakáva výraznejší nárast tržieb aj zisku a zvyšovanie trhového podielu v neklietkových chovoch v celom stredoeurópskom regióne. Začiatkom tohto roka navyše Babičkin dvor podpísal so slovenským štátom zmluvy na čerpanie 2 miliónov eur dotácií z celkovo 4 miliónov eur investícií do výroby plánovaných na tento rok.

Babičkin dvor vydal v roku 2021 emisiu dlhopisov v menovitej hodnote 10-tisíc Kč. Práve dlhopismi financuje Babičkin dvor premenu z tradičných klietkových chovov na moderné udržateľné voľné a voliérové chovy. Všetkých deväť fariem spoločnosti by tak už v tomto roku malo využívať iba voľné alebo voliérové chovy.

Dopyt po podstielkových vajciach ako produkte udržateľného poľnohospodárstva stále rastie. Ľudia si stále častejšie vyberajú výrobky, pri ktorých majú záruku, že pochádzajú od zvierat chovaných vo férových podmienkach, ktoré nežijú v strese a sú kŕmené prírodnými krmivami. Také výrobky sú kvalitnejšie a pre väčšinu už nie je problém si za ne priplatiť. Bio vajcia majú navyše nižšiu uhlíkovú stopu. „Zdravé potraviny sú luxus, za ktorý si ľudia radi priplatia. Firmy, ktoré budú vedieť prírodné, zdravé a udržateľné potraviny ponúknuť, čaká svetlá budúcnosť. Aj preto okrem ukončenia klietkových chovov zvyšujeme aj celkovú biologickú bezpečnosť výroby,“ uzatvára majiteľ spoločnosti Babičkin dvor Jaroslav Novák.