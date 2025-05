V čase, keď mnohí hráči sťahujú fyzickú prítomnosť a vsádzajú na e-commerce, PLANEO investuje do osobného kontaktu, regionálnej dostupnosti a hybridného modelu predaja. Reaguje tým na rastúci dopyt po službách, poradenstve a rýchlosti, ktoré čisto online kanály nedokážu garantovať.

„Zákazník dnes nehľadá len produkt. Hľadá riešenie – jednoduché a rýchle. Preto kombinujeme digitálny komfort s fyzickou blízkosťou. Predajňa je dnes showroom, výdajné miesto, poradenské centrum aj logistický bod v jednom,“ vysvetľuje Juraj Nedeliak, country manager spoločnosti.

Zdroj: Planeo Budúcnosť retailu budujeme dnes, hovorí country manager siete PLANEO Juraj Nedeliak.

Kamenný retail ako výhoda

Po máji bude mať PLANEO hustotu pokrytia takmer jedna predajňa na každých približne 30 kilometrov. Nové prevádzky pribudnú v nákupných centrách v Bratislave, v Trenčíne, Piešťanoch, Zvolene, Prešove, Košiciach a Spišskej Novej Vsi. „Dostupnosť nie je len o lokalite, ale aj o službách. Keď zákazník vie, že si tovar môže vyzdvihnúť do 30 minút, alebo ho môže mať na predajni už na druhý deň bez čakania na kuriéra, či dokonca aj s inštaláciou, rozhodovanie je jednoduchšie,“ hovorí Nedeliak.

Zdroj: Planeo V máji otvorí PLANEO až 9 predajní po celom Slovensku.

Cez obchodné centrá ešte bližšie k zákazníkovi

PLANEO sa situovalo predovšetkým do retailových parkov, v obchodných centrách bol len zlomok predajní. Expanziou využívajú nové príležitosti pre pohodlné nakupovanie. „Obchodné centrá sú dnes miestom, kde ľudia trávia voľný čas, vybavujú nákupy a stretávajú sa. Pre nás je prirodzené byť tam, kde sú naši zákazníci. Navyše prinášame do týchto centier to, čo tam doteraz chýbalo. Na jednom mieste si zákazníci zaobstarajú veľké aj malé domáce spotrebiče , prémiové technológie ako napríklad nový iPhone 16 , notebooky, smartfóny, kuchynské potreby, hračky aj kosačku“, dodáva Nedeliak.

Zdroj: Planeo Sortiment PLANEO uspokojí nároky celej domácnosti

Prepojenie digitálnych riešení a osobného kontaktu

PLANEO nie je len silným hráčom v kamennom retaile – dynamicky rastie aj v online priestore. Podľa slov Juraja Nedeliaka e-shop značky zaznamenáva dlhodobo medziročný rast a je plnohodnotnou súčasťou nákupného procesu zákazníkov. Viac než 80 % online objednávok si zákazníci vyzdvihujú osobne na predajni, čo potvrdzuje, že práve kombinácia digitálneho nákupu a fyzickej dostupnosti je v súčasnosti kľúčová. PLANEO tak buduje silný „phygital“ model, v ktorom sa spája komfort online nakupovania s odbornosťou a ľudským prístupom kamenných predajní a práve táto synergia sa ukazuje ako model budúcnosti v elektroretailovom segmente. „V PLANEO neveríme v ostrú hranicu medzi online a offline svetom – veríme v synergiu týchto svetov, v ktorej práve osobný kontakt a poradenstvo robia zásadný rozdiel,“ dodáva.

Zdroj: Planeo Manažment PLANEO, ktorý vedie najväčšiu expanziu značky za posledné desaťročie

Sklad v centre krajiny, efektívnejšie zásobovanie

K expanzii by však nebolo možné pristúpiť bez systémových zmien v logistike. PLANEO v roku 2024 presunulo svoj centrálny sklad z Bratislavy do Šášovského Podhradia. „Poloha v strede krajiny nám umožňuje efektívnejšie zásobovanie. Zároveň sme získali modernejší priestor, väčšiu kapacitu uskladnenia, rýchlejšie spracovanie objednávok a tým aj skrátenie doručovacích lehôt. Logistická optimalizácia má aj ekologický rozmer, vďaka tomuto kroku dokážeme znižovať našu uhlíkovú stopu,“ vysvetľuje Nedeliak.

Retail ako služba

PLANEO posilňuje služby, ktoré nad rámec predaja tvoria zážitok a zvyšujú lojalitu. Cieľom značky pre rok 2025 je prekročiť hranicu 70 predajní, no ako zdôrazňuje Juraj Nedeliak, nejde o kvantitu: „Nerastieme len do počtu. Rastie naša schopnosť doručiť hodnotu cez služby, dostupnosť, ľudí, ktorí rozumejú produktom a zákazníkom. To je budúcnosť retailu a my ju budujeme dnes.“