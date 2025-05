"Spojili sme vedecké poznanie o fermentácii s umením vytvárať dokonale vyvážené chute," vysvetľuje Jakub, biochemik a absolvent prestížnej Dánskej technickej univerzity. Jeho obchodný partner Dávid, skúsený kuchár, dopĺňa: "Našim cieľom bolo vytvoriť niečo, čo nielen skvelo chutí, ale má aj reálne benefity pre fyzickú a mentálnu pohodu."

Kombucha ako nástroj zvýšenia produktivity

Moderné firmy dnes čelia výzve, ako udržať zamestnancov zdravých, sústredených a motivovaných. Tradičné riešenia ako káva, energetické nápoje či sladené limonády často prinášajú len krátkodobý efekt nasledovaný poklesom energie a sústredenia. Práve tu ponúka Eliksir účinnú alternatívu.

Prémiová kombucha Eliksir totiž obsahuje L-theanín z kvalitných čajov, ktorý v kombinácii s miernym množstvom prírodného kofeínu vytvára stav "pokojnej bdelosti" – sústredenie bez nervozity a bez následného poklesu energie. Navyše každá fľaša obsahuje klinicky overené probiotikum ProSilience HU58™, ktoré podporuje zdravú črevnú mikroflóru a posilňuje tak imunitný systém.

"Našu kombuchu fermentujeme plných 21 dní, čo je výrazne dlhšie než je štandard v odvetví. Výsledkom je nielen komplexnejšia chuť, ale aj vyšší obsah prospešných organických kyselín a probiotických kultúr," vysvetľuje Jakub technologický proces, ktorý stojí za jedinečnosťou ich produktu.

Investícia do zdravia s merateľnou návratnosťou

Moderné firmy hľadajú nielen zdravé alternatívy pre svojich zamestnancov, ale aj riešenia s reálnou ekonomickou hodnotou. A práve tu vyniká Eliksir so svojou jedinečnou kombináciou prémiových probiotík a fermentačnej expertízy. Porovnajme čísla: priemerné ročné náklady na jedného zamestnanca počas práceneschopnosti predstavujú približne 1600 €, zatiaľ čo ročná investícia do preventívneho programu s Eliksirom dosahuje približne 300 € na zamestnanca. Jednoduchá matematika odhaľuje, že stačí znížiť práceneschopnosť o 20%, aby sa investícia plne vrátila. A to nehovoríme o ďalších benefitoch, ako sú zvýšená produktivita počas pracovných dní, posilnená imunita a odolnosť voči sezónnym ochoreniam, lepšia koncentrácia a mentálna výkonnosť či pozitívny vplyv na firemnú kultúru a spokojnosť zamestnancov. Eliksir s jedinečným ProSilience HU58™ nie je len prémiový nápoj – je to strategická investícia do ľudského kapitálu s merateľnou návratnosťou.

"Tretina zamestnancov v kanceláriách pravidelne pociťuje tzv. popoludňajší útlm alebo trpí miernejšími tráviacimi problémami, čo priamo znižuje ich produktivitu," vysvetľuje Dávid a dodáva, že fermentované produkty s obsahom živých kultúr môžu tieto ťažkosti účinne zmierňovať.

Ako začať s prémiovou kombuchou Eliksirom vo vašej firme

Implementácia programu Eliksir je jednoduchá a flexibilná. Väčšina firiem začína s dvojmesačnou pilotnou fázou na jednom oddelení. Tím Eliksir odporúča režim s dodávkami dvakrát týždenne, pričom pre maximalizáciu efektu je vhodné začať s krátkym edukačným workshopom o benefitoch fermentovaných nápojov. Pre spoločnosti, ktorým záleží na udržateľnosti a ESG cieľoch, je atraktívny aj environmentálny profil Eliksiru – lokálna produkcia, sklenené fľaše a ich následná upcyklácia, vďaka ktorej vznikajú elegantné svietniky či poháre (viac na Sashe a Instagrame pod značkou "druhý dych"). Na zníženie produkcie odpadu vám tiež ponúkame komplexné riešenie - výčapné zariadenie v podobe Office sudu, ktorý umiestnime do nami poskytnutej chladničky. Súčasťou tejto ponuky je kompletný servis zahŕňajúci pravidelnú údržbu, výmenu sudov a technickú podporu počas celého obdobia využívania.

Benefit, ktorý komunikuje hodnoty firmy

V čase, keď sa firmy pretekajú v získavaní a udržaní talentov, môže byť práve prémiový benefit ako Eliksir významným diferenciátorom. Prieskumy ukazujú, že pre viac než dve tretiny mileniálov a generácie Z je dôležité, aby ich zamestnávateľ aktívne podporoval zdravý životný štýl.

"Spôsob, akým sa firma stará o hydratáciu a energiu svojich ľudí, vysiela silný signál o jej hodnotách a kultúre," uzatvára Jakub. "Eliksir nie je len nápoj – je to filozofia, kde sa stretáva veda s umením, vášeň s precíznosťou a tradícia s inováciou. Presne takéto hodnoty by mala komunikovať moderná progresívna firma v roku 2025."