VILA MAGURSKÁ – BÝVANIE, KTORÉ SA UŽ NEBUDE OPAKOVAŤ

Nie je to najväčší projekt. A presne to je jeho výhoda. VILA MAGURSKÁ vyrastá v kompletne dobudovanom území bratislavských Kramárov – v lokalite, kde sa už vo veľkom stavať nebude. Práve v tom tkvie jeho hodnota. Projekt ponúka limitovanú sériu bytov, kde sa už nemusíte pýtať, čo bude za plotom.

V čase, keď developeri naháňajú metre štvorcové a počty bytov, vzniká na bratislavských Kramároch projekt, ktorý ide proti prúdu. Komorný bytový dom stavia na kvalite, tichu a stabilite. Žiadne anonymné chodby, žiadne kompromisy.

Tichá lokalita. Stabilné okolie. A výhľad, ktorý patrí len vám

Projekt nesľubuje panorámu. Zato ponúka niečo oveľa osobnejšie – výhľad na vlastnú zeleň, do vlastnej záhrady, ktorú nevidíte len z okna, ale v nej žijete. Nie je to výhľad „do diaľky“, je to pohľad do blízka – na miesto, ktoré patrí vám.

Lokalita: Pulz mesta. Dotyk lesa

VILA MAGURSKÁ stojí na mieste, kde sa stretáva to, čo inde od seba delia kilometre. Z jednej strany mestský život, služby, školy, nemocnice, kaviarne. Z druhej strany les, pokoj a veľa zelene. Toto miesto definuje budúcnosť mestského bývania. A preto je také vzácne. A čo je najdôležitejšie: žiadna ďalšia výstavba.

Vila Magurská stavia tak, ako by ste stavali pre seba

Žiadne skratky. Bez šetrenia na nesprávnych miestach. V projekte sú použité riešenia, ktoré sa bežne označujú ako nadštandard – tu sú však samozrejmosťou. Každý byt je pripravený na bývanie v budúcnosti.

Vila Magurská sa zaraďuje medzi najlepšie rezidenčné projekty na bratislavskom trhu

Technologické riešenia, výber materiálov aj kvalita prevedenia spĺňajú očakávania náročného klienta. Tento projekt nie je len architektonicky kultivovaný – je technicky premyslený do posledného detailu. Vďaka dôrazu na moderné technológie, efektívne energetické riešenia a trvácnosť použitých prvkov patrí VILA MAGURSKÁ do „prvej ligy“ rezidenčného bývania v hlavnom meste.

Limitovaná ponuka. Trvalá hodnota

VILA MAGURSKÁ je odpoveďou na otázku, kde ešte v Bratislave nájdete bývanie, ktoré si udrží hodnotu. Bez kompromisov, bez rizika, bez davov. Len ticho, zeleň a kvalita. Projekt je vhodný nielen na bývanie, ale aj ako bezpečná investícia, ktorá nezávisí od budúcnosti lokality – tá je daná už dnes.

