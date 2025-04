Geis je jedným z popredných logistických partnerov s dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom trhu. Od svojho vzniku na Slovensku v roku 2006 sa snaží poskytovať svojim zákazníkom služby najvyššej kvality a spoľahlivosti. Vďaka rozsiahlej sieti pobočiek a logistických centier v celej Európe si Geis získal dôveru mnohých spoločností z rôznych odvetví, ktoré s ním zvyčajne spolupracujú dlhodobo.

Na cestách a mimo nich

Spoločnosť Geis je na Slovensku lídrom na trhu v oblasti paletovej prepravy. Využíva vysoko efektívny systém Hub & Spoke s centrálnymi prekladiskami a zbernými a distribučnými skladmi strategicky umiestnenými tak, aby bola cesta zásielky optimálna a aby sa dostala k príjemcovi včas. Geis však zabezpečuje aj prepravu kusových zásielok a celovozových zásielok. Zvyčajne ide o prípady, keď náklad zaplní celú kapacitu vozidla alebo jej značnú časť. Ak nezaplní kapacitu, je možné použiť dokládku.



V prípade, že zásielky smerujú za hranice krajiny alebo naopak, prichádzajú k nám zo zahraničia, môžu klienti využiť pravidelné denné linky do viac ako 30 krajín Európy. Geis im môže pomôcť aj s colnými službami a spracovaním Intrastatu.

Neštandardné a kuriózne zásielky

V spolupráci so svojou dcérskou spoločnosťou SPEDITION FEICO prepravuje Geis aj nadrozmerné a veľmi neobvyklé náklady. Má napríklad skúsenosti s prepravou mostových žeriavov alebo modulov obytných budov. Tie sa potom zvyčajne ukladajú pomocou žeriavu. Geis CZ Air+Sea, t. j. letecká a námorná preprava, ponúka klientom prepravu tovaru do/z vzdialenejších častí sveta. A niekedy sú to naozaj kuriozity - napríklad vzorky vody z Tanzánie alebo krištáľové poháre smerujúce do Miami.

Skladová logistika nie je len krabica na polici

Spoločnosť Geis v rámci svojich logistických služieb pomáha mnohým zákazníkom zo širokej škály priemyselných odvetví s jednoduchým skladovaním aj so zložitými, sofistikovanými logistickými projektmi. Tovar sa nielen skladuje, manipuluje s ním a distribuuje. Klienti často využívajú aj služby s pridanou hodnotou, pričom zamestnanci kompletizujú balíky, pridávajú k zásielkam manuály v určenom jazyku, finalizujú výrobky, kompletizujú, prebaľujú, vybavujú vratky a mnoho ďalšieho. Niektorí v spoločnosti Geis úplne outsourcujú prevádzku svojho e-shopu a využívajú výhody logistického fullfilmentu.



Skladové operácie sú riadené systémom riadenia skladu, ktorý je prispôsobený potrebám každého klienta. Vďaka takémuto nástroju sú skladové operácie a pohyb tovaru plynulé bez zbytočných prestojov.

A čo balenie?

Spoločnosť Geis v rámci svojho portfólia ponúka aj kompletný sortiment obalových materiálov - kartóny, drevené obaly a obaly na mieru z vlastnej stolárskej dielne a pomocný obalový materiál. Klienti sa na nás čoraz častejšie obracajú s prosbou o radu, ako efektívne zabaliť svoj tovar. Zisťujú, ako optimalizovať obalové hospodárstvo a ako vďaka tomu ušetriť peniaze.

Udržateľná logistika

V posledných rokoch prijala celá skupina Geis stratégiu MissionZero, ktorej cieľom je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2040. Táto stratégia tak stanovila rámec pre všetky udržateľné aktivity, ktoré už dlhší čas realizuje, a neustále pribúdajú ďalšie. Za zmienku stojí energetický manažment a hľadanie úspor v spotrebe palív a energie či znižovanie uhlíkovej stopy. Spoločnosť však dlhodobo realizuje aj množstvo aktivít, ktoré pomáhajú sociálne slabším a zraniteľným ľuďom.