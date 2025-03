Keď Tamás Major v roku 1998 nastúpil do trénerského programu McDonald's, netušil, že vlastne robí dôležitý krok k založeniu dynastie. Za štvrťstoročie vytvoril sieť piatich reštaurácií na východnom Slovensku a teraz sa pripravuje na ich postupné odovzdanie svojej dcére Diane.

Tá však nie je jediná z rodiny, kto okrem Tamása Majora v McDonald’s pracuje. Pani Anna Majorová pri manželovi stojí od prvého dňa v McDonald’s a sama prešla komplexným tréningom. Výnimkou nie je ani najmladšia členka rodiny, Timea, ktorá popri štúdiu na gymnáziu v jednej z reštaurácií brigáduje.

Zdroj: McDonald ilustračné foto

Na cestu s McDonald’s ste sa vydali v roku 1998 a dnes hovoríte, že vám priniesol nielen biznis, ale aj silné rodinné puto. Je to teda rodinný biznis od samého začiatku?

Tamás Major: S manželkou zveľaďujeme biznis už viac ako 20 rokov a myslím si, že sme veľmi silná dvojka. Keď naša dcéra Diana dovŕšila 16 rokov, tak aj ona nastúpila do práce ako bežná zamestnankyňa. Pracovala u nás približne 10 rokov, prešla všetkými pozíciami - od radovej zamestnankyne cez manažérku až po vedúcu reštaurácie. Neskôr sa rozhodla pokračovať v kariére inde a pracovala 5 rokov v IT sektore ako vedúca tímu, kde mala na starosti približne 60 ľudí. Medzitým sa nám narodili vnúčatká a keď už trochu podrástli - majú 4 a 2 roky - Diana sa rozhodla vrátiť do nášho podnikania. Práve nastupuje do práce a začína s tréningom franšízovej partnerky na získanie licencie.

Diana, ako teraz vyzerá váš návrat do rodinného biznisu? Je to rovnaká pozícia ako predtým, alebo sa pripravujete na niečo iné?

Diana Majorová: Momentálne nastupujem ako HR supervízor. Mám na starosti nábor a tréning zamestnancov. Popri tom sa musím znovu naučiť mnohé veci, ktoré sa za tie roky zmenili - technológie v kuchyni, systém objednávania, pribudla donáška a mnohé ďalšie novinky. McDonald’s je inovatívna firma, stále sa tu niečo mení (smiech). Kvôli našim budúcim plánom potrebujem absolvovať kompletný tréning, čo potrvá možno aj pol roka. Zároveň ma otec pripravuje na strategické plánovanie a ďalšie aspekty vedenia spoločnosti.

Aké sú vaše dlhodobé plány v rámci rodinného podnikania?

Tamás Major: Naša vízia je, aby Diana bola pripravená na získanie licencie pre prevádzkovanie reštaurácie McDonald's. Touto témou sa aj vo vedení spoločnosti na Slovensku intenzívne zaoberajú, diskutujú o tom, akým spôsobom môže druhá generácia získať licenciu a pokračovať v práci, ktorú začali ich rodičia. Myslím si, že Diana spĺňa všetky predpoklady - pracovala u nás na všetkých pozíciách, má 10 rokov skúseností v našej firme a ďalších 5 rokov ako vedúca v inej spoločnosti.

Ideálne by to bolo, ak by sa nám to podarilo načasovať na koniec našej licenčnej zmluvy na reštauráciu v Prešove, ktorá vyprší o 7 rokov. Bolo by skvelé, ak sa nám spoločne podarí pripraviť ju po profesionálnej stránke na úroveň, ktorú vyžaduje spoločnosť McDonald’s a keby novú zmluvu ako vhodný kandidát už podpísala Diana. Prechod by mal byť plynulý - keď sa rozhodneme, že nastal ten správny moment, prevezme jednu reštauráciu a časom, dúfam, aj ďalšie.

V Čechách už takéto dvojgeneračné rodinné portfólio reštaurácií funguje. Inšpirujete sa týmto modelom?

Tamás Major: Áno, Zdeněk Ostrý- licenčný partner McDonald´s odovzdal biznis svojim dvom synom, obaja majú licenciu a prevádzkujú reštaurácie. Časť jeho biznisu prevzali a časť už budujú samostatne. Sú pre nás inšpiráciou, ich prácu sledujeme a veľa sa s nimi rozprávame. Dokonca Honza Ostrý, ten mladší syn, bol u mňa na tréningu. Je to veľmi ambiciózny a šikovný mladý muž, ktorý veľmi úspešne pokračuje v tom, čo vybudoval jeho otec. Je pre nás veľkou inšpiráciou. Momentálne Honza zastupuje českú komunitu franšízových partnerov aj na európskej úrovni, čo sú presne také ambície, aké má aj Diana.

Zdroj: McDonald ilustračné foto

Prečo je pre vás dôležité, aby bola rodina zapojená do podnikania?

Tamás Major: Nikdy mi ani nenapadlo, že by to mohlo byť inak. S manželkou spolu podnikáme už od roku 1991, keď sa Diana narodila. Podnikali sme najprv na Slovensku, potom v Budapešti a v iných častiach Maďarska, a vždy sme to robili spolu.

Keď som začínal tréning v McDonald's, manželka zabezpečovala finančné zázemie z nášho predošlého podnikania, pretože vtedy ešte tréning nebol platený. Akonáhle som získal licenciu a otvorili sme prvú reštauráciu, bolo úplne prirodzené, že budeme spolupracovať naďalej. Manželka prešla celým tréningovým procesom - od prípravy jedla v kuchyni a predaja až po vrcholový manažment. Momentálne má na starosti marketing a stará sa o to, aby sa naši zákazníci a zamestnanci cítili čo najlepšie.

Ja sa viac sústreďujem na zákaznícku skúsenosť a na budovanie dobrého mena našej spoločnosti v regióne. Výrazne sa angažujeme aj v charitatívnych projektoch.

Diana, vždy ste vedeli, že chcete pracovať v McDonald's, alebo ste mali aj obdobie, keď ste chceli ísť vlastnou cestou?

Diana Majorová: Tým, že rodičia vždy podnikali spolu a McDonald's prišiel do našej rodiny ešte keď som bola na základnej škole, stal sa absolútne prirodzenou súčasťou našej rodiny. Roky strávené v McDonald's – či už počas strednej alebo vysokej školy – mi dali do života nesmierne veľa skúseností a zručností.

Určite prišiel aj v mojom živote bod, keď som chcela vyskúšať niečo iné, čo som aj urobila. Ale práve vďaka skúsenostiam z McDonald's som mala obrovský náskok oproti kolegom a práca mi išla oveľa jednoduchšie, pretože som mala skúsenosti, ktoré ostatným chýbali. Preto všetkým mladým ľuďom odporúčam začať kariéru práve v McDonald's. Na prvé počutie sa môže zdať, že je to práca, ako každá iná, je však výnimočná a získajú skúsenosti, ktoré sú širokospektrálne použiteľné vo všetkých oblastiach.

Aké to bolo vyrastať v rodine, ktorá vlastní McDonald's? Muselo to byť pre dieťa niečo výnimočné.

Diana Majorová: Pamätám si, že som priamo zo školy chodila do McDonald's na čokoládovú zmrzlinu. To bolo super. (smiech)

Zdroj: McDonald ilustračné foto

A keď ste neskôr začali pracovať priamo v reštaurácii, aká to bola skúsenosť?

Diana Majorová: Bolo to iné v tom zmysle, že pre kolegov som vždy bola "dcéra majiteľov". Cítila som, že ma každý sleduje - ako sa tvárim, či sa mi to páči, čo robím. Ale presne preto, že to bola práca v rodinnom biznise, som k tomu nikdy nemohla pristupovať inak ako naplno. Už na začiatku som si vybudovala také nastavenie. Do práce dávam naozaj obrovské úsilie, záleží mi na tom, aby všetko dopadlo čo najlepšie, a žiadny priemerný výsledok sa netoleruje.

V určitom čase ste však rodinný biznis predsa opustili a zamerali ste sa na kariéru v IT. Spomeniete si na konkrétny moment, keď ste sa neskôr rozhodli vrátiť do rodinného podnikania?

Diana Majorová: Bolo to zrejme v období, keď som už mala prvú dcéru a prišiel covid. Vtedy sme boli všetci zavretí doma. Pre mňa to bolo veľmi psychicky náročné - z aktívneho života som sa zrazu ocitla len v obývačke, bez socializácie a bez pracovných povinností. V tom čase vznikla v našej firme pozícia HR supervízora a ja som ju začala na čiastočný úväzok vykonávať. Veľmi ma to bavilo a teraz sa k tejto práci vraciam.

Máte ako predstaviteľka novej generácie nejaké iné nápady alebo víziu, ako by ste chceli podnikanie v budúcnosti rozvíjať?

Diana Majorová: Myslím si, že každá generácia prináša nové uhly pohľadu. Pre mňa je zaujímavé aj to, že teraz aj moja mladšia sestra Timea začala brigádovať v McDonald's. Učí sa na základných pozíciách v kuchyni a na výdaji, ale prináša veľmi užitočné podnety. Vidí veci úplne inak, než ja alebo rodičia a vie nás v mnohom inšpirovať.

Na druhej strane vidím, že moji rodičia vybudovali kolos, v ktorom pracuje množstvo ľudí, ktorí svoju prácu majú radi. možno aj preto, že im pomohla vyrásť na pozoruhodnú profesionálnu a osobnostnú úroveň. V tomto smere by som chcela určite pokračovať - vytvárať pre našich zamestnancov také pracovné prostredie, v ktorom budú spokojní, nájdu v práci zmysel a budú sa u nás cítiť dobre aj dlhodobo.

V čom konkrétne vás inšpiruje mladšia generácia, napríklad vaša sestra Tímea?

Diana Majorová: Timea nedávno poukázala na niektoré silné stránky manažérov. Konkrétne sa jej páčila spolupráca s manažérkou, ktorá vie veľmi dobre nadviazať kontakt s mladými ľuďmi. My sme si to nevšimli, ale je to fantastická devíza, vďaka ktorej môžeme túto manažérku kariérne posúvať ďalej. Takéto podnety od mladej generácie sú veľmi cenné.

Zdroj: McDonald ilustračné foto

Tamás, čo pre vás ako otca znamená, že vaše dcéry prejavujú záujem o rodinný biznis?

Tamás Major: Myslím si, že nová generácia prinesie mnoho pozitívnych zmien. My pracujeme na princípoch a hodnotách, ktoré stanovil McDonald's a ktoré sme prijali za svoje, ale ten nový vietor, ktorý prinášajú Diana a Timea, bude veľkým prínosom. Aj keď je pre mňa niekedy ťažké prijať nové veci, teším sa na to, ako bude naše podnikanie vyzerať. Bude to krásne, keď všetko, čo som sa naučil a ako know-how odovzdal Diane, ona použije a ešte vylepší. Pre rodiča je najkrajšie vidieť, ako ho deti prerastú a posúvajú veci ďalej. Diana má veľké plány a výborné nápady.

Diana Majorová: Ja by som ešte rada dodala, že vďaka tomu, že celá rodina pracuje v McDonald's, veľká časť našich diskusií skončí pri tejto téme. Úžasné na tom je, že u nás každý môže vysloviť svoj názor, aj keď je v rozpore s tým, čo si myslia rodičia. Každý názor je prínosom. Niekedy sa na to potrebujeme vyspať, ale tie diskusie sú plodné a prínosné. Mama ako hlava rodiny niekedy musí zasiahnuť a povedať: 'Už nepracujeme, teraz sa ideme najesť.' Spoločné obedy alebo večere majú v našej rodine dôležité miesto a musím uznať, že má pravdu, potrebujeme aj oddych.