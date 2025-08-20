Zameriava sa na pomoc s aplikovanými technológiami, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti a mnohé ďalšie. Generálny manažér konzorcia EDIH Cassovium Miroslav Michalko, docent na Technickej univerzite Košice, v rozhovore zhodnotil 2 roky fungovania konzorcia a jeho pozitíva pre podnikateľov.
Na Slovensku funguje 5 EDIH-ov, košický je jediný mimobratislavský. Neboli pri zakladaní obavy či si nájde svoje opodstatnenie?
Myslím si, že obavy sme nemali, pretože zameranie samotnej výzvy na vznik EDIH Cassovium veľmi dobre korešpondovalo s tým, čomu sa už dnes venuje naša Technická univerzita v Košiciach, ako aj partneri – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Košice IT Valley. Pre Technickú univerzitu v Košiciach ide v podstate o transfer technických poznatkov priamo do regiónu – do firiem, ktoré tu pôsobia.
Táto schéma je navyše výnimočná tým, že sa zameriava na malé a stredné podniky, s ktorými univerzity doteraz väčšinou nespolupracovali. Ak sme z niečoho mali obavy, tak to bola otázka, či dokážeme nájsť vhodný komunikačný rámec medzi univerzitou a menšími firmami. Väčšinou ide o podniky, ktoré riešia – nechcem povedať jednoduchšie – ale konkrétne a špecializované problémy, zatiaľ čo v minulosti sme boli skôr napojení na veľké spoločnosti.
Malé a stredné podniky potrebujú riešenia, ktoré dokážu čo najrýchlejšie uviesť do praxe a komercializovať. Podnikajú za účelom zisku, a preto pre nich nie je reálne púšťať sa do hlbšieho výskumu alebo vyvíjať riešenia, ktorých prínos je neistý a návratnosť investície otázna.
Spomenuli ste obavy z komunikácie - našli ste vhodný model?
Myslím si, že áno. Trvalo to chvíľu, ale pozitívna skúsenosť firiem, ktorým sme už naše služby poskytli, je pravdepodobne tou najlepšou reklamou. Informácie a odporúčania si podnikatelia odovzdávajú medzi sebou. Samozrejme, venujeme sa aj aktívnemu marketingu – využívame sociálne siete, rôzne odborné fóra, zúčastňujeme sa podujatí aj v menších mestách a vysvetľujeme výhody spolupráce s EDIH-om.
Veľmi nás teší, že sa k nám vracajú aj firmy, ktorým sme už v minulosti služby poskytli – a prichádzajú s novými potrebami či záujmom o ďalšiu spoluprácu.
Aká je prvotná bariéra, ktorú musia podnikatelia prekonať? Majú z niečoho obavy, keď idú využiť služby EDIH Cassovium?
Najčastejšie ide o obavu z neznámeho – firmy často nevedia, čo presne môžu od spolupráce očakávať. Ďalšou bariérou je fakt, že naša pomoc je poskytovaná prostredníctvom špecifickej schémy de minimis, ktorá so sebou nesie pomerne náročnú administratívu. Väčšina podnikateľov s ňou zatiaľ nemá praktickú skúsenosť. Samotné technické aspekty spolupráce však bývajú vo väčšine prípadov bezproblémové.
Dokopy už konzorcium EDIH Cassovium poskytlo 123 služieb. Dá sa z nich vyprofilovať „typický zákazník“?
Nie celkom. Nedá sa to úplne zovšeobecniť. Prekvapilo nás, že hoci sme pôvodne očakávali dopyt po komplexných a sofistikovaných službách, v praxi sa ukazuje, že väčšina malých a stredných podnikov nemá zvládnutú ani základnú úroveň digitalizácie. Preto sa vo veľkej miere venujeme aj jednoduchším implementáciám digitálnych nástrojov.
Ponúkate 160 typov služieb. Je najväčší záujem práve o základnú digitalizáciu a kybernetickú bezpečnosť?
Áno, najčastejšie poskytujeme služby v oblasti digitalizácie účtovných procesov a kybernetickej bezpečnosti. Pri kybernetickej bezpečnosti však môžeme rozlíšiť dve hlavné skupiny. Najväčší záujem je o základné poradenstvo a školenia, ktorých cieľom je pripraviť spoločnosti na zosúladenie ich interných procesov s legislatívou – najmä po novelizácii zákona č. 69/2018. Vysvetľujeme, ako sa môžu z pohľadu kybernetickej bezpečnosti zosúladiť s platnými právnymi predpismi, a následne im odporúčame konkrétne interné opatrenia a riešenia.
Druhá skupina služieb je špecifickejšia – ide o prípady, keď nás firma osloví s konkrétnym problémom. Vtedy analyzujeme aktuálny stav a navrhujeme konkrétne opatrenia. Môže ísť napríklad o analýzu dát, nastavenie logovania, zálohovacích procesov alebo implementáciu služieb, ktoré umožňujú identifikovať bezpečnostné incidenty priamo v rámci firmy.
Je váš vzťah s klientami založený na tom, že podnikateľ niečo chce, vy mu niečo poskytnete a takto to končí... alebo máte aj nejakú spätnú väzbu, nejako sa s nimi neskôr kontaktujete?
EDIH funguje ako európska schéma s jasne definovanými pravidlami. Spolupráca so spoločnosťou začína auditom digitalizačných služieb. Na tento účel poskytuje Európska únia komplexný online nástroj, prostredníctvom ktorého si firma jednoducho zmapuje, čo má digitalizované, v akom rozsahu a získa tzv. index digitalizácie. Ten jej umožňuje nielen zhodnotiť vlastnú úroveň digitalizácie, ale aj porovnať sa s inými podnikmi v rámci EÚ.
Na základe tohto auditu následne dodávame konkrétnu službu, pričom cieľom je, aby sa úroveň digitalizácie firmy merateľne zlepšila. Približne po roku klienta opäť kontaktujeme, zhodnotíme aktuálny stav a vieme mu poskytnúť odporúčania na ďalšie kroky.
To znamená, že EDIH nie je len jednorazovým poskytovateľom služby – ide o dlhodobejšiu spoluprácu. So zákazníkom udržiavame kontakt, sledujeme jeho pokrok a snažíme sa, aby služby, ktoré mu ponúkneme, mali reálny a dlhodobý prínos.
Obracajú sa na vás iba podnikatelia malých a stredných firiem alebo je to učené aj pre nejakých startupistov či napríklad pre základné školy a verejnú správu?
Primárne je projekt určený pre malé a stredné podniky, no oslovujú nás aj iné subjekty. Naša skúsenosť ukazuje, že o digitalizáciu majú veľký záujem aj orgány verejnej správy, ktoré často aktívne vyhľadávajú možnosti, ako zefektívniť svoje procesy.
Špecifickou skupinou sú startupy – tie zvyčajne digitalizáciu zvládajú pomerne dobre, no majú iné potreby. Často im pomáhame napríklad s digitálnym marketingom alebo im poskytujeme spätnú väzbu formou mentoringu, keď im pomáhame identifikovať slabé miesta či oblasti, kde by mohli svoje riešenia vylepšiť. V ich prípade ide teda skôr o individuálny prístup zameraný na podporu ďalšieho rozvoja.
Aký význam má EDIH pre vás ako pre Technickú univerzitu v Košiciach?
Myslím si, že veľmi veľký. Univerzity dnes čoraz viac vystupujú z tradičnej úlohy výlučne vzdelávacej inštitúcie a stávajú sa aktívnymi hráčmi v rozvoji regiónu. Ich úloha sa transformuje smerom k podpore inovácií a technologického transferu – teda schopnosti ponúknuť svoje znalosti, zručnosti a technológie priamo regionálnym firmám a organizáciám s cieľom urýchliť ich rast a zvýšiť konkurencieschopnosť.
Presne toto je aj hlavná myšlienka vzniku EDIH-ov v rámci Európskej únie – prepojiť akademickú sféru s praxou a pomôcť urýchliť digitálnu transformáciu regiónov.
Zároveň je EDIH pre univerzitu príležitosťou na zvýšenie viditeľnosti a budovanie pozitívneho mena. Stávame sa atraktívnejšími pre študentov aj partnerov. Naši pedagógovia majú možnosť okamžite overovať svoje poznatky v praxi a zároveň získavajú cenný prehľad o aktuálnych potrebách trhu.
Okrem Technickej univerzity Košice sú súčasťou EDIH Cassovium aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Košice IT Valley. Aká je medzi vami spolupráca?
Musím povedať, že veľmi dobrá. Veľmi nás teší, že sa podarilo v tomto projekte spojiť najväčšie košické univerzity. Spolupráca funguje výborne po odbornej aj ľudskej stránke, naše tímy sa výborne dopĺňajú. Nevnímame sa ako konkurencia, ale ako rovnocenní partneri so spoločným cieľom.
Zvlášť si ceníme zapojenie Košice IT Valley – ide o silný klaster s výbornými väzbami na priemysel a regionálny inovačný ekosystém. Okrem odborného prínosu nám významne pomáha aj v oblasti publicity a prepojenia na podnikateľské prostredie či samosprávy. Spolu tvoríme dobre vyvážený a funkčný tím partnerov.
EDIH funguje v podstate takmer dva roky. Predčia výsledky vaše prvotné očakávania, prípadne ako by ste to zosumarizovali?
EDIH je pre nás veľmi cenná a zaujímavá skúsenosť. Vďaka tomuto projektu sa nám podarilo výrazne lepšie nastaviť interné odborné aj komunikačné procesy smerom k priemyslu. Zároveň sme si dokázali urobiť poriadok v tom, čo univerzita reálne ponúka – zmapovali sme si vlastné kapacity a služby, a dnes už máme jasný prehľad o tom, čo vieme externe poskytnúť ako komerčnú službu. Pred projektom sme tieto informácie nemali systematicky spracované.
Projekt sa síce na začiatku rozbiehal pomalšie – aj pre vysoké nároky na dokumentáciu, nastavovanie procesov a komunikáciu s Európskou komisiou a MIRRI – no dnes už fungujeme plynulo a môžeme sa naplno sústrediť na to najpodstatnejšie: poskytovanie služieb.
Do konca projektu nám zostáva ešte približne rok a veríme, že dovtedy dokážeme nášmu ekosystému dodať služby v hodnote viac ako pol milióna eur, čo bude mať citeľný prínos pre mnohé podniky v regióne.
A čo sa stane o rok? EDIH skončí?
Súčasný projekt sa formálne skončí, no očakáva sa, že naň plynule nadviaže nová výzva s názvom EDIH 2.0, do ktorej by sa Slovensko chcelo aktívne zapojiť. Veríme, že budeme v tomto pokračovaní úspešní a budeme môcť nadviazať na doterajšie výsledky bez prerušenia.
Opäť to bude určené pre malých a stredných podnikateľov?
Áno, cieľové skupiny sa nemenia – príjemcami služieb budú aj naďalej malé a stredné podniky, ako aj orgány verejnej správy. Čo sa však mení, je dôraz na obsah služieb. V rámci EDIH 2.0 bude oveľa väčšia pozornosť venovaná oblastiam umelej inteligencie, čiže očakávame výraznejší posun smerom k pokročilejším technológiám a ich implementácii v praxi
Stretávate sa aj s podnikateľmi, ktorým musíte z nejakého dôvodu odmietnuť?
Áno, občas sa to stáva. Väčšinou ide o prípady, keď na základe vstupnej diagnostiky zistíme, že žiadateľ už nespadá do kategórie malého alebo stredného podniku – a teda z formálnych dôvodov mu službu v rámci EDIH nemôžeme poskytnúť.
Zriedkavejšie sa môže stať, že službu nevieme poskytnúť z kapacitných dôvodov alebo preto, že požiadavka je veľmi špecifická a nespadá do našich odborných kompetencií. V takých prípadoch sa však snažíme klientovi odporučiť inú vhodnú formu podpory alebo ho prepojiť na iného partnera v rámci ekosystému.
Prišli za vami podnikatelia aj s nejakou zvláštnou – netradičnou požiadavkou na službu?
Áno, osobne ma zaujali dve veľmi odlišné, ale zaujímavé požiadavky. Jedna sa týkala startupu alebo firmy Dog Moments. Majitelia prišli s nápadom, aby si zákazník mohol jednoducho nahrať fotografiu svojho domáceho miláčika a systém z nej automaticky vygeneroval návrh na milý predmet – napríklad obraz, šálku alebo iný personalizovaný produkt.
Druhá požiadavka prišla z oblasti hutníctva. Firma, ktorá sa venuje výrobe rôznych kovových zliatin, využila náš špeciálny matematický model na zlepšenie kvality odliatkov. V tejto oblasti je len veľmi málo odborníkov s hlbokými znalosťami v oblasti tavenia kovov a optimalizácie procesov – a pre podnikateľa je prakticky nemožné takúto špecializovanú službu získať bežne na trhu. Práve tu sa ukázala veľká pridaná hodnota našej expertízy.
Čiže ak by ste boli malý alebo stredný podnikateľ, rozhodne by ste EDIH využili.
Určite áno. Je to veľmi dobre nastavená schéma a sme radi, že sa Slovensko do tejto iniciatívy zapojilo a že ju podporuje aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
Ide o prakticky orientovaný projekt, ktorý malým a stredným podnikom poskytuje konkrétnu pomoc pri riešení reálnych problémov. Nejde o priamu finančnú podporu, ale o to, že firma získa odbornú službu či riešenie, ktoré jej umožní lepšie podnikať, rýchlejšie inovovať a efektívnejšie fungovať.
Je to projekt, ktorý adresuje konkrétny problém konkrétnej spoločnosti a pomáha jej napredovať.