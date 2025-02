Čím je výnimočný športová obuv typu sneakersy?

Topánky doplnia každý outfit a sú jeho dôležitým prvkom. Tenisky sú typom športovej obuvi, ktorá sa v posledných rokoch stala obzvlášť módnou a populárnou. S akými štýlmi to dobre funguje? Určite si osvojte najdôležitejšie pravidlá pri skladaní outfitu doplneného o športovú obuv.

Ikonické tenisky sú topánky so športovým charakterom. Nejde však o obľúbené a známe topánky Adidas. To, čo charakterizuje tento typ obuvi, je predovšetkým ľahkosť, pohodlnosť a výrazný dizajn. Inšpiráciou pre tvorbu módnej a športovej obuvi bolo zabezpečiť pohodlie nielen na športovisku či v posilňovni, ale aj každý deň.

V súčasnosti je veľká obľuba športových tenisiek spôsobená nielen veľkým pohodlím, ale aj veľkou rozmanitosťou tejto obuvi. Dámske tenisky sú dostupné v mnohých verziách, typicky športových aj elegantných. Vďaka tomu sa dámske tenisky perfektne hodia k akémukoľvek outfitu, a preto ich nájdeme takmer v každom ženskom šatníku.

Dámske sneakersy na podrážky - s čím ich nosiť?

Podrážky športovej obuvi nemusia byť ploché. Boli to výrobcovia tenisiek, ktorí tento stereotyp narušili ponukou športovej obuvi s klinmi. Vďaka vysokej podrážke získajú štýlový vzhľad a navyše vám športové topánky s hrubou podrážkou pridajú pár centimetrov na výške.

Ako teda nosíte dámske športové topánky na podrážke? Tieto typy tenisiek sa perfektne hodia k slim-leg džínsom. Zvoľte strih nohavíc, ktoré končia tesne pod členkom. Takto môžete predviesť svoje dámske tenisky na platforme. Ďalším návrhom na módnu kombináciu je nosiť krátke šortky.

Vysoké a nízke dámske sneakersy

Značky ako Wojas, Puma, New Balance, Adidas ponúkajú aj dámske tenisky v nízkej a vysokej verzii. Dámske vysoké tenisky majú zvršok siahajúci pod členok. Topánky teda pôsobia masívnejšie. Sú ako stvorené na chladnejšie jesenné dni a dokonca si môžete kúpiť zimné tenisky z hrubšieho materiálu a zvnútra zateplené. Dámske vysoké tenisky sú obuvou, ktorá si získala srdcia žien po celom svete.



Na jar a v lete budú lepšou voľbou nízke tenisky, teda také, ktorých horná časť siaha nad členky. Je to skvelá voľba na každodenné nosenie. Ploché topánky sú ideálne do školy, na vysokú školu, do práce a von s priateľmi. Dámske tenisky sú topánky, ktoré môžete nosiť po celý rok. Stačí si vybrať ten správny model.

Kožené dámske tenisky

Kožené topánky sú absolútnou klasikou. V predajniach nájdete aj tenisky z prírodnej kože od známych značiek. Ide o módne topánky, ktoré sa vyznačujú mimoriadnym komfortom a odolnosťou. Klasické kožené tenisky si samozrejme vyžadujú náležitú starostlivosť, aby bol zaistený ich dokonalý vzhľad. Koža je materiál, ktorý sa prispôsobí tvaru chodidla a navyše poskytuje pokožke maximálny komfort.



Kombinácia športovej obuvi s klasickou kožou si získala mnoho fanúšikov. Pohodlné kožené tenisky prichádzajú v mnohých variantoch. Na pultoch obchodov a v internetových obchodoch sa každoročne objavuje nová kolekcia, ktorá prekvapí tými najmódnejšími farbami a najnovšími trendmi v kombinácii s nádychom elegancie, ktorú koža dodáva.

Čierne a biele dámske tenisky, čiže nadčasová klasika

Čierne dámske tenisky sú mimoriadne obľúbené každú sezónu. Všetko preto, že sa dajú veľmi ľahko zladiť s akýmkoľvek štýlom. Čierna farba sa hodí najmä k elegantným štýlom. Čierne pohodlné dámske tenisky sú dostupné nielen v jednofarebných, ale aj s farebnými akcentmi v súlade s najnovšími trendmi.

Biele tenisky v elegantnom a každodennom štýle sú top voľbou, ktorá nikdy nevyjde z módy. Bielu a čiernu vždy oceníte pre ich nadčasovosť. Preto ak chcete mať tie najmódnejšie dámske tenisky, určite si vyberte topánky v jednej z týchto farieb.

Ak máte radi svetlé topánky, vyberte si béžové dámske tenisky dostupné tiež v mnohých štýloch. Táto farba je rovnako ako biela univerzálna a topánky v tejto farbe ľahko zladíte k rôznym štýlom. V obchodoch samozrejme nájdete biele, čierne alebo béžové tenisky na klinu, členkové tenisky a nízke tenisky.

Pohodlné dámske sneakersy pre každú ženu v odvážnom prevedení

Tenisky s hrubou podrážkou, na kline, či vysoké a nízke nájdete nielen v klasických farbách. Športový celkový vzhľad sú predovšetkým farebné dámske tenisky. Sú dostupné v mnohých obchodoch. Venujte pozornosť teniskám, ktoré kombinujú niekoľko farieb. Takáto obuv oživí každý styling a dodá mu jedinečný charakter. Ako nosiť dámske tenisky v pestrých farbách? Pre športový styling si v prvom rade vyberte farebné, módne tenisky. Môžete ich skombinovať s džínsami alebo legínami v jednej farbe a voľným tričkom alebo mikinou.



Ikonické dámske tenisky, ako môžete vidieť, sú obuvou na každú príležitosť a pre každú ženu. Správnym výberom štýlu ich môžete kombinovať s elegantnými, športovými a každodennými štýlmi. Široký sortiment vysokých, nízkych, klinových a plochých tenisiek nájdete v internetových aj stacionárnych predajniach.