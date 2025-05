Cestovanie do zahraničia: Na čo si dať pozor pri plánovaní

Chystáte sa s autom do zahraničia? Niektoré predpisy a povinnosti sa trošku líšia od tých na Slovensku. Poradíme vám, na čo si dať pozor a dáme aj tipy na užitočné aplikácie.

Výbava: niekde povinná, inde nepovinná

Pred cestou do zahraničia si naštudujete, akú musíte mať v aute povinnú výbavu. To, čo je povinné u nás, nemusí byť povinné v každej krajine a naopak. A sú aj prípady, keď majú zahraničné autá z nejakých druhov povinnej výbavy výnimku.

Tak napríklad reflexné vesty: je dobré mať samostatnú pre každého člena posádky, a to tak, aby ju mal po ruke. Pre vodiča je reflexná vesta povinná u nás a napríklad v Česku a Chorvátsku. V Maďarsku či Poľsku ju musíte mať pre každého pasažiera po ruke a napríklad v Rakúsku, Slovinsku a Taliansku ju musí mať na sebe každý, kto vystúpi z vozidla do vozovky.

Autolekárničky nie sú v niektorých krajinách povinné. Myslite však na to, že autolekárnička vám môže pomôcť nielen v prípade nehôd, ale aj pri drobných poraneniach ako odreniny. Pred cestou si skontrolujte jej obsah a dátum exspirácie.

Všade nie sú povinné ani rezervné kolesá. Ak sa však nechcete spoliehať na odťahovku a čakať napríklad v noci, kým pneuservis otvorí, majte v aute rezervné koleso alebo aspoň sadu na opravu pneumatiky. Tá vám pomôže iba v prípade menších defektov, ale stále lepšie, ako nič. Ideálna je plnohodnotná rezerva, tá však nie je samozrejmosťou pre mnohé nové autá .

Čo sa týka hasiacich prístrojov, aj tie sú pre osobné autá v niektorých krajinách povinné. Určite je však dobré mať jeden malý práškový po ruke – môže vám zachrániť auto či dokonca život.

Pozor na technický stav auta

Pred cestou do zahraničia by ste si mali skontrolovať technický stav auta. Nemyslíme tým iba brzdy, pneumatiky, osvetlenie či stierače, ale napríklad aj motor. A to nielen kvôli vlastnej bezpečnosti.

V mnohých krajinách – napríklad Rakúsko či Nemecko – je polícia pri cestných kontrolách omnoho prísnejšia a pokuty bývajú veľmi vysoké. Problém môžu mať najmä staršie autá, ktoré majú príliš vysoké emisie. Medzi emisnými kontrolami je predsa len interval 2 roky, za ktoré sa môže mnohé zmeniť. A to už vôbec nehovoríme o tom, že niektorí šoféri si nechávajú odstrániť filter pevných častíc či dokonca katalyzátor.

V Rakúsku vás takáto testovacia jazda môže vyjsť veľmi draho a spôsobiť, že do konečnej destinácie (alebo domov) budete pokračovať vlakom. Problémy vám môžu narobiť aj ďalšie nedostatky ako rozsiahlejšia hrdza, nevyhovujúci stav bŕzd, nápravy atď. Mobilné emisné a technické kontroly sú však doménou čoraz väčšieho počtu krajín, objavujú sa napríklad aj v Česku.

Diaľnice a iné spoplatnené úseky

Pozor si dajte aj na platby za diaľnice. Vo väčšine okolitých krajín funguje rovnaký systém ako u nás – tj. elektronická diaľničná známka (niekde si môžete zakúpiť aj fyzickú). Aj v tomto prípade na vás číhajú nástrahy. Prvou je kúpa správnej známky. Pre „bežné“ osobné autá na predaj typu hatchback, sedan či kombi väčšinou platí jeden druh známky, no v niektorých krajinách majú špeciálne kategórie pre viacmiestne autá, resp. dodávky či karavany.

Druhou nástrahou sú súkromníci, ktorí predávajú diaľničné známky s prirážkou. Existujú vo forme internetových stránok aj fyzických stánkov. Nie v každej krajine je to legálne, napriek tomu sa to deje a na diaľničnej známke potom môžete zbytočne preplatiť eurá navyše.

Tip: V niektorých krajinách majú elektromobily zľavy, prípadne diaľnice zadarmo. Príkladom je Česko, kde sú zadarmo automaticky pre domáce elektromobily, no autá zo zahraničia sa musia vopred registrovať.

A je tu ešte jedna nástraha. Netýka sa diaľnic, ale osobitne spoplatnených úsekov v niektorých krajinách. Príkladom je Rakúsko, kde je takýchto úsekov (zatiaľ) 6, pričom ide väčšinou o tunely či priesmyky. Poplatky za ne sa väčšinou vyberajú priamo na vjazde.

Tipy na aplikácie

Pri ceste autom do zahraničia vám uľahčia život rôzne aplikácie v smartfóne. Ako prvú by ste mali mať zabezpečenú spoľahlivú navigáciu. Tie moderné vám ukážu aj hustotu dopravy, presmerujú trasu, aby ste sa vyhli zápcham, upozornia vás na uzávery či radary a v prípade elektromobilu zahrnú do plánovania aj zastávky na nabíjanie. V moderných autách to zvláda informačný systém (infotainment) – ak to nie je váš prípad, pomôže aplikácia v smartfóne.

Ak má výrobca vášho auta vlastnú aplikáciu, ktorá vám smartfón prepojí s autom, určite si ju nainštalujte. Môžete ňou napríklad skontrolovať stav auta (palivo v nádrži, energia v batérii, otvorené okná, dvere…) auto na diaľku zamknúť či naštartovať a vopred vyhriať alebo schladiť.

Cestujete elektromobilom? Nezabudnite na vhodnú aplikáciu či službu, ktorá vám umožní nabíjať elektrické autá za dobrú cenu aj v zahraničí. V rôznych štátoch nájdete rôznych prevádzkovateľov sietí nabíjacích staníc a keď pôjdete len tak okolo a nebudete mať registráciu v ich systéme, môže vás nabíjanie vyjsť poriadne draho.

Tip: Služby ako Kia Charge zjednodušujú nabíjanie a sprístupňujú státisíce nabíjacích staníc v celej Európe. S jedinou prístupovou kartou ich máte k dispozícii vyše 930-tisíc. Platobnú kartu loviť v peňaženke nemusíte, faktúra za nabíjanie vám príde poštou na konci mesiaca.

