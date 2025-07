Ako sa pripraviť na neočakávané situácie na dlhých trasách

Na dlhej i krátkej ceste autom vás môže stretnúť čokoľvek – od prudkej zmeny počasia cez veľké dopravné zápchy s viachodinovými zdržaniami až po defekt či rôzne poruchy. Prečítajte si, ako sa na takéto situácie pripraviť.

Pripravte sa na zmeny počasia

Nech už cestujete kamkoľvek, oblečte sa tak, ako keby ste naspäť išli pešo. Počasie sa totiž môže zmeniť z hodiny na hodinu, a to nielen v prípade letných búrok. Na jar či jeseň to takisto môže byť dážď spolu s prudkým ochladením, v zime vás môže prekvapiť husté sneženie.

Na zmenu počasia by ste mali pripraviť aj svoje auto. Samozrejmosťou by mali byť správne pneumatiky – v lete letné (zimné sú pri vyšších teplotách príliš mäkké a nedržia) a v zimnom období zimné. Na zimné prezujte aj v prípade, ak neočakávate sneženie – letné pneumatiky v zime stvrdnú a takisto nedržia (odporúčaná teplota, kedy prezuť je 7 °C). Nové autá majú od výroby/predajcu často iba jednu sadu, zimné teda možno budete musieť dokúpiť.



Čo sa týka povinností, na aute musíte mať zimné pneu obuté v období od 15. novembra do 31. marca, ak je na ceste súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza (platí pre Slovensko, v zahraničí to môže byť inak). Ak idete v zime na hory, nezabudnite si reťaze.

Pozornosť venujte aj stieračom. Staršie opotrebované stierače nemajú dobrý kontakt so sklom a v prípade prudkého dažďa nemusia stierať dosť rýchlo.

A nezabudnite ani na osvetlenie. Fungovať by mali všetky svetlá vrátane smeroviek a hmloviek. Hoci to nie je povinné, pre istotu by ste mali mať pri sebe aj náhradné žiarovky.

Máte defekt? Lepiaca sada nemusí stačiť

Mnohé automobilky už autá na predaj nevybavujú plnohodnotnou rezervou. Často je to buď dojazdová rezerva s obmedzenou max. rýchlosťou alebo iba lepiaca sada, ktorá šetrí batožinový priestor. Problém lepiacej sady je, že nerieši všetky defekty.

V prípade bočného defektu alebo veľkého defektu, kedy sa vám roztrhne kus pneumatiky, budete teda tak či tak musieť volať odťahovku alebo asistenčnú službu.

Ak v aute aj máte plnohodnotnú či dojazdovú rezervu, uistite sa, že máte aj zdvihák a kľúč, aby ste ju mohli vymeniť.

Dopravná zápcha predĺži cestu aj o hodiny

Dopravné zápchy vám môžu cestu poriadne skomplikovať, ak s nimi nepočítate. Pre istotu teda majte v aute po ruke niečo na pitie (aspoň fľašu-dve vody) a na jedenie. Ideálne sú nejaké trvanlivé snacky, ktoré sa nepokazia ako sucháre, oriešky, sušené hrozienka a pod.

V zimnom období vám prídu na zahriatie vhod aj deky či iné prikrývky.

Najhoršie zápchy znášajú deti. Dobré je teda mať po ruke niečo, čím ich zabavíte. Pokojne to môžu byť ich obľúbené hračky, knihy, omaľovánky alebo rozprávky prehrávané na obrazovke tabletu či z autorádia.

Poruchy auta

Je pravda, že väčšinu porúch auta na mieste neopravíte, aj tak sa však môžete na niektoré pripraviť. Že je dobré mať pri sebe náhradné žiarovky, sme už spomenuli. Podobné je to s náhradnými poistkami, ktoré zabezpečujú funkcie elektroinštalačných okruhov v aute. Niekedy sa môžu vypáliť len tak, bez zjavnej príčiny – v tom prípade stačí danú poistku vymeniť za novú a môžete pokračovať ďalej.

Niektoré (obzvlášť viac opotrebované) motory áut môžu pri väčšej záťaži „žrať“ olej (prípade môže unikať cez netesnosti). Ak by hladina kvôli tomu klesla príliš nízko, motor by sa mohol rýchlejšie opotrebovať či dokonca zadrieť. Tomu môžete predísť, ak pri sebe budete mať „litrovku“ (správneho) motorového oleja na prípadné dolievanie.

Pozor – ak zasvieti kontrolka mazania a nezhasne, hladina oleja je naozaj príliš nízka (prípadne je problém niekde v mazaní) – tak či onak hrozí zadretie motora. V tom prípade auto okamžite odstavte a hladinu skontrolujte. Samozrejme, toto neplatí pre elektrické autá , na ktorých sa však môže pokaziť zase niečo iné.

Podobná situácia môže nastať s chladiacou kvapalinou, ktorá môže pri vysokej záťaži vyvrieť, prípadne unikať cez netesnosti. Takisto je teda dobré mať na doliatie aspoň liter kvapaliny či aspoň destilovanej vody.

Nebojte sa zavolať si pomoc

Ak má vaše auto poruchu a neviete si rady, nesnažte sa ho nasilu opraviť. Môžete narobiť ešte viac škôd. Pokojne využite asistenčné služby, ktoré ponúkajú poisťovne k PZP či k havarijnému poisteniu auta. Na slovenských diaľniciach vám zase pomôže Diaľničná patrola, čo je bezplatná asistenčná služba prevádzkovaná Národnou diaľničnou spoločnosťou. Podobné asistenčné služby fungujú aj v zahraničných krajinách.