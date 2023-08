Úspech filmu Barbie nespočíval len vo vypredaných kinách, ale aj vo vypredaných hračkárstvach. A to nielen v Spojených štátoch. Štatistiky nákupného poradcu Heureka ukazujú záujem o bábiky Barbie narástol počas posledných týždňov o desiatky percent.

„Na základe našich skúseností úspech filmového hitu sa skutočne vie odraziť na zvýšenom záujme o danú značku. Rozbeh však býva spravidla postupný a dlhodobý. Ak porovnáme júl 2022 a júl 2023, môžeme hovoriť o náraste 131 percent,“ vysvetľuje šéf analytikov Heureka Group Michal Buzek.

Ide pritom o výsledok takzvaného produkt placementu, teda umiestňovania produktov do médií, ktoré vo svojej podstate nemajú reklamnú povahu. Filmy sú na takúto úlohu stvorené, pretože ich nemožno natočiť neutrálne. Ak sa v nich objaví auto, bude to auto určitej značky. Podobne je to v prípade počítača, mobilu či iných predmetov.

„Herci musia mať niečo oblečené, pri scénach v reštauráciách musia niečo jesť a pri interiérových scénach musia mať svoje obydlie nejakým spôsobom zariadené a vybavené. Takže nech už natočíte čokoľvek, niečomu alebo niekomu reklamu urobíte,“ vysvetľuje výskumník a lektor v oblasti behaviorálnej ekonómie Matej Lorko.

Ide pritom o veľmi úspešnú metódu propagácie. Šikovné umiestňovanie produktov vo filmoch či seriáloch totiž podľa lektora zvyčajne pôsobí pomerne nenútene a človek tak nemá pocit, že mu niekto niečo predáva. Filmové plátno totiž zasadzuje daný produkt do príbehu, ktorý na seba strháva vedomú pozornosť.

Aj tu si však tvorcovia musia dať pozor na to, aby cieľom filmu nebolo len niečo predať. V opačnom prípade im hrozia negatívne hodnotenia a strata peňazí. Na druhej strane si však M. Lorko nemyslí, že s takýmto cieľom vzniká veľa filmov. „Skôr by som povedal, že umiestňovanie produktov do filmu je pre tvorcov príjemným vedľajším zárobkom. Predsa len, ide im zvyčajne o umeleckú prestíž a kvalita filmu je teda na prvom mieste,“ myslí si odborník. To isté platí aj o filme Barbie, ktorý je síce snímkou o komerčnom produkte, no napriek tomu nevytvára pocit dvojhodinovej reklamy.

Skôr ide o veľkofilm, ktorý vytvára dopytový trend, a to nielen v oblasti hračiek. Mnoho ľudí si napríklad kvôli tomuto filmu rozšírilo svoj šatník o čosi ružové. TREND sa preto pozrel na desať kultových filmov, ktoré zamávali spotrebiteľským správaním minimálne rovnako silno.