Americká spoločnosť Meta, ktorá vlastní Facebook, Instagram a WhatsApp, spustila novú textovú aplikáciu s názvom Threads. V preklade to znamená vlákno, ale veľmi podobne znie slovo threat, teda hrozba. Tá je so sociálnymi sieťami Facebook a Instragram prepojená. Nie je preto potrebné vytvárať si v nej nové účty. Používatelia sa do aplikácie prihlásia svojím účtom z Instagramu. Majú však možnosť si svoj profil pre aplikáciu Threads špeciálne prispôsobiť.

Nočná mora v EÚ

Aplikácia sa výrazne podobá na sociálnu sieť Twitter. Generálny riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg povedal, že do Threads preniesli všetko čo funguje na Instagrame len v textovej podobe. Aplikácia má slúžiť ako miesto na verejné konverzácie. Používatelia môžu tvoriť príspevky dlhé maximálne 500 znakov, čo je o 220 znakov viac ako v prípade Twitteru. Zároveň môžu pridávať fotografie, webové odkazy či videá dlhé až päť minút.

Počas prvých hodín od spustenia sa do aplikácie stihlo prihlásiť už viac ako desať miliónov používateľov, informovalo BBC. Aplikácia by mala rásť najmä vďaka jednoduchému prepojeniu s Instagramom, ktorý dnes používa viac ako dve miliardy používateľov, informuje Reuters.

„Bude to chvíľu trvať, no myslím si, že pôjde o aplikáciu na verejné konverzácie, v ktorej bude viac ako miliarda ľudí. Twitter mal na to príležitosť, no nedotiahol to do konca. Nám sa to snáď podarí,“ povedal M. Zuckerberg pre BBC. V súčasnosti ide údajne o základnú verziu aplikácie. V pláne sú totiž ďalšie funkcie, vrátane možnosti interakcie používateľov s ľuďmi na iných sociálnych sieťach. Často sa v tejto súvislosti spomína sociálna sieť Mastodon.

Aplikácia je dostupná v Spojených štátoch a ešte v niekoľkých ďalších krajinách mimo EÚ. V členských krajinách EÚ musí Meta počkať na jej schválenie pre dáta zbierané od používateľov. V obchode s aplikáciami App Store spoločnosti Apple je uvedené, že aplikácia zbiera citlivé finančné a zdravotné údaje, ale aj údaje o prezeraní stránok spojené s identitou používateľov či presnej polohy.