Prečo ste sa rozhodli pre rebranding práve teraz? Bol za tým konkrétny impulz?

Michal Britvík:

Zmena značky nie je impulzívne rozhodnutie. Ide o vývoj, ktorý sme pripravovali dlhodobo. PRETO Ryba Žilina a PRETO Radoma fungovali popri sebe ako dve značky v rámci jedného portfólia. V istom momente začalo byť jasné, že zákazníkom nie je vždy úplne zrejmé, ako tieto značky spolu súvisia. Preto sme sa rozhodli pre jasné a zrozumiteľné riešenie – vytvoriť jednu spoločnú značku, pod ktorou bude komunikované celé naše portfólio.

Prečo ste sa rozhodli práve pre názov RADOMA?

Nie je to pre nás nový názov – RADOMA existovala ako značka už predtým. Zároveň ide o názov, ktorý máme registrovaný ako ochrannú známku, je zapamätateľný, funguje v retailovom aj digitálnom prostredí a dobre reprezentuje radosť a každodenné momenty pri jedle – čo je pre nás dôležité. Nechceli sme samoúčelnú zmenu. Cieľom bolo vytvoriť značku, ktorá bude dávať obchodný aj komunikačný zmysel.

Nie je zmena názvu riskantná? Predsa len, PRETO Ryba Žilina bola silne etablovaná značka.

To je pravda. Aj preto sme k tomu pristupovali veľmi opatrne. Nerobíme „revolúciu“, skôr prirodzený vývoj. Produkty, ktoré ľudia poznajú – ako treska, šaláty či mrazené rybie výrobky – zostávajú v rovnakom zložení aj kvalite. Zákazník si všimne len nové logo. Komunikujeme to veľmi otvorene a férovo. Naši zákazníci sa nemusia obávať, kvalita zostáva nezmenená.

Aké praktické výhody prináša zjednotenie značiek?

V prvom rade zjednodušenie. Z pohľadu zákazníka, ktorý stojí pred pultom alebo chladničkou v predajni, je dôležité, aby sa v značkách vedel ľahko zorientovať. Dve rôzne značky z jednej výroby, s podobným dizajnom a rovnakými hodnotami, môžu byť mätúce. Z interného hľadiska ide aj o efektívnejšie riadenie marketingu a obchodnej komunikácie – namiesto dvoch identít budujeme jednu silnú.

Ostáva výroba v Žiline?

Áno. A to je kľúčové posolstvo. Výroba zostáva na rovnakom mieste, so skúseným tímom, ktorý ju roky formuje. Značka RADOMA tak stále reprezentuje produkty vyrobené v Žiline – a to je niečo, čo nechceme a nebudeme meniť. Zmení sa niečo pre spotrebiteľa okrem názvu na etikete? Nie. Chuť, receptúra, výrobný proces, dostupnosť aj obaly zostávajú nezmenené – mení sa len logo. Cieľom je, aby zákazník nemal dôvod cítiť neistotu. Naopak, veríme, že nový názov mu pomôže lepšie sa zorientovať a spojiť si naše produkty s jednou značkou.

Ako ste pracovali s interným tímom a predajcami počas prípravy rebrandingu?

Zmenu sme intenzívne komunikovali nielen smerom k spotrebiteľom, ale aj k partnerom, obchodníkom a vlastnému tímu. Vytvorili sme interný handbook, odprezentovali sme zmenu na obchodnej konferencii a pripravili sme nástroje, ktoré obchodníkom pomôžu vysvetliť zákazníkom, čo sa mení a čo ostáva. Dôležitá je a vždy bude otvorenosť – odpovedáme na všetky otázky a vysvetľujeme kontext zmeny.

Ako vnímate konkurenciu, ktorá tiež pôsobí na rovnakom trhu?

Rebranding nám umožní lepšie sa odlíšiť. Keď sa na trhu objavujú produkty s podobným názvom, ľahko dochádza k zámene. My chceme byť čitateľní a jednoznační. Značka RADOMA nám v tom dáva priestor. Navyše je to silný základ pre ďalšiu expanziu.

Plánujete aj rozšírenie sortimentu?

Áno. Už teraz máme v portfóliu niekoľko noviniek – vegánske výrobky a aj nové druhy lahôdkových šalátov. Sledujeme trendy a pracujeme na produktoch, ktoré budú reflektovať nové spotrebiteľské správanie. Ale všetko staviame na našich silných základoch: čerstvosti, praktickosti, kvalite a dostupnosti.

Aká je vaša vízia pre značku RADOMA v horizonte najbližších rokov?

Chceme, aby sa RADOMA stala modernou, silnou slovenskou značkou, ktorá kombinuje tradíciu a inovácie. Značkou, ktorá bude jasne identifikovateľná, dôveryhodná a relevantná – nielen dnes, ale aj o 5 či 10 rokov. A hlavne: chceme byť blízko zákazníkovi. To je jedna z našich hlavných priorít.

Ďakujeme za rozhovor