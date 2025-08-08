„Každá firma má svoj príbeh a svoje špecifiká, ale jedno je spoločné – na konci dňa je každý IT projekt o ľuďoch,“ hovorí Vladimír Kaštier, partner spoločnosti EY pre oblasť consultingu. Po viac než 20 rokoch v brandži vie, že technológie môžu priniesť zmenu len vtedy, keď ich firma naozaj chce.
Transformácie v oblasti podnikových systémov ako SAP majú čoraz väčší význam aj na slovenskom trhu. Podľa V. Kaštiera ide často o príležitosť, ako si firma utriedi procesy, ktoré sa historicky rozvinuli do prílišnej zložitosti.
„Zavádzanie nového systému je ako sťahovanie do nového bytu. Vyhodíte staré veci, ktoré už nepotrebujete. A rovnaký princíp platí pri digitalizácii. Ak má firma odvahu niečo opustiť, môže získať nové tempo a prehľad,“ vysvetľuje.
Medzi najvýznamnejšie projekty spoločnosti EY patrí implementácia SAP systému v U. S. Steel Košice. „Zmenili sme spôsob práce niekoľkým tisícom ľudí. Nahradili sme celý rad aplikácií, od účtovníctva cez výrobu, až po sklady. Niektoré SAP riešenia boli použité po prvý raz v tomto regióne,“ opisuje V. Kaštier. Zvládnuť technickú aj ľudskú stránku takejto masívnej zmeny si vyžaduje nielen skúsený tím, ale aj správnu kultúru spolupráce.
EY dnes na Slovensku disponuje vyše 50-členným tímom SAP konzultantov. Ich vývoj je postupný, pričom sa do tímu zapájajú skúsení odborníci aj mladí absolventi. Kľúčom k úspechu je podľa V. Kaštiera nielen technické know-how, ale aj schopnosť „rozprávať spoločným jazykom“ naprieč doménami – od práva cez dane až po IT. „V našom EY tíme máme najširší diapazón diplomov a skúseností, aký si viete predstaviť,“ dodáva.
Veľkou témou sú dnes aj digitálne nástroje a umelá inteligencia. V. Kaštier patrí k technologickým optimistom, no zároveň upozorňuje na potrebu triezveho pohľadu: „Sú firmy, ktoré hovoria, že potrebujú AI, ale keď sa ich spýtate na aktuálny systém, zistíte, že majú prestarnuté riešenie a IT oddelenie tvorí jeden človek, ktorý rozdáva mobily.“
Skutočnou hodnotou je preto zmysluplná kombinácia technológie a zrelej infraštruktúry.
V. Kaštier tiež upozorňuje, že mnoho firiem robí pri transformáciách rovnakú chybu: „Každý zamestnanec si niečo predstaví a keď sa všetky požiadavky spoja, vznikne z toho babylonská veža. Potom musí niekto vystúpiť hore a povedať – čo z toho chce a potrebuje biznis?“
Z dlhoročnej praxe vníma aj rozdiely medzi malými a veľkými firmami. „Menšie podniky často pridávajú nové procesy, lebo rastú. Tie väčšie sa musia naučiť veci uberať a zjednodušovať,“ tvrdí. Zároveň však dodáva, že inšpirácie fungujú oboma smermi: „Malá firma môže veľkú naučiť agilite, veľká firmu zase privedie malú firmu k štandardizácii.“
Aj preto je podľa neho dôležité, aby bol každý projekt postavený nielen na technológii, ale najmä na mentálnej pripravenosti. „Spoločnosti vieme poradiť a pomôcť počas celého cyklu zmenového riadenia - ale spoločnosť musí zmenu chcieť. Inak transformačný projekt môže veľmi ľahko podľahnúť reverznému kaizenu - postupnému upúšťaniu od vytýčených cieľov.“
Viac podrobností sa dozviete vo videorozhovore.
Video a text označené ako We Know How vznikli v spolupráci s komerčným partnerom.