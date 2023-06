Znižovanie uhlíkovej stopy sa v poslednom období stalo jednou z tém, ktoré firmy veľmi rady komunikujú navonok. Vedia, že je to vec, o ktorú sa veľká časť verejnosti zaujíma. Najviditeľnejšou aktivitou je v tejto súvislosti inštalácia zelených technológií na získavanie a prenos energie, vrátane fotovoltiky, solárnych panelov a nabíjačiek pre elektrické vozidlá.

Zelené technológie môžu firmám okrem iného pomôcť znížiť závislosť na dodávateľoch energií. Najväčšie obchodné reťazce na Slovensku takisto investujú do obnoviteľných zdrojov energie, avšak s rôznou intenzitou. V tomto smere k najusilovnejším patrí možno trochu prekvapivo slovenská sieť Coop Jednota s 90 predajňami s nainštalovanou fotovoltikou (stav ku koncu roka 2022). Je to však podmienené aj tým, že má najviac predajní a veľké percento tvoria menšie prevádzky.

Naopak, v počte predajní, pri ktorých možno nájsť nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá, vedie v pomyselnom rebríčku Lidl. Počet predajní reťazca, pri ktorých motorista nájde elektronabíjačky, vzrástol na osemdesiat. Pokiaľ ide o fotovoltiku, s počtom 22 prevádzok je druhý za Jednotou. Tá v súčasnosti dobieha zameškané a začala s inštaláciou autonabíjačiek.

Tesco má fotovoltiku na jedinej predajni v Petržalke, Billa na troch predajniach. Terno sa síce myšlienkou inštalovať fotovoltické panely zaoberá, no zatiaľ ich na žiadnej predajni nemá a v tomto roku nič také ani neplánuje.

Ďalšie cesty

Pre obchodné reťazce však existujú aj iné zelené cesty, ako sú obnoviteľné zdroje energie. Môžu optimalizovať logistiku, a to tak, že skrátia dodávateľské reťazce, znížia počet prepravných kilometrov, optimalizujú riadenie zásob a zefektívnia prepravu.

„Zmenili sme spôsob objednávania a prepravy produktov, aby sme znížili počet kilometrov, ktoré prejdú naše kamióny, rovnako sa snažíme mať čo najplnší kamión, aby sme znižovali emisie,“ popísala logistickú stratégiu Tesca jeho hovorkyňa Mária Zerzanová. Parametre vzdialenosti berie podľa Kvetoslavy Kirchnerovej do úvahy aj Billa. Hovorkyňa reťazca vysvetlila, že tovar sa v niektorých prípadoch nakladá u pestovateľov, nie v sklade, a to tak v prípade slovenského, ako aj zahraničného tovaru. Vzťahuje sa to hlavne na zeleninu a ovocie.