Hoci je výroba pochutín a korenín v porovnaní s výrobou marketingovo atraktívnejších potravinárskych produktov menej nápadná, dokáže generovať desiatky miliónov eur v tržbách. Platí to predovšetkým o prvej štvorke firiem v rebríčku tržieb koreninárov za rok 2022.

Rodinnej firme Mäspoma zo Zvolena rastú tržby kontinuálne a vlani sa jej podarilo dostať na vyše 34 miliónov eur. Zisk jej síce klesol o bezmála 90 percent, no spôsobila to jednak sedemmiliónová investícia do novej fabriky a jednak kybernetický útok, s ktorým sa firma musela vyrovnať.

Tržby rástli aj spoločnosti Thymos, bratislavskému Progastu a firme Doma, ktorá patrí do nórskej skupiny Orkla. Kým prvé dve sa držia v zisku, prešovská Doma už tri roky vykazuje stratu, hoci vlani ju takmer „vygumovala“. Inak je na tom spoločnosť Snico. Najznámejší výrobca horčice na Slovensku dosiahol vlani oproti roku 2021 viac ako štvornásobný čistý zisk.