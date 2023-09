Problémy nemeckého automobilového koncernu Volkswagen nenachádzajú svoj koniec. Po troch náročných rokoch sa svetová automobilka dostáva do špirály neúspechov, z ktorej nevie uniknúť.

Nepohodu najnovšie potvrdzujú už aj samotné reakcie firmy na mnohé zhoršené výsledky z trhov po celom svete. Kým doteraz Volkswagen naplno veril svojej dominancii na poli nového trendu elektromobility, v súčasnosti nastáva čas na vyúčtovanie.

Jeho výsledkom je však takmer ten najhorší scenár, v ktorom je koncern nútený zrušiť časť produkcií a dokonca prepúšťať. Elektromobilita počíta totiž s celkom odlišnými ľudskými kapacitami a jej slabší nástup, než sa predpokladalo, môže po vzore Volkswagenu prinútiť k podobným krokom aj iné spoločnosti.

Ľudia už strácajú prácu

Prepad na najdôležitejšom trhu v Číne, oneskorený vývoj novej platformy a autonómneho riadenia a najmä výrazné zaostávanie za očakávaným predajom elektromobilov v Európe dostávajú Volkswagen pod silný tlak.

Škrty a úsporné opatrenia preto zrejme budú súčasťou európskeho automotivu v ďalšom období. Volkswagen si na začiatku týchto nepriaznivých opatrení nateraz posvietil na výrobný podnik v Drážďanoch, kde sa má pozastaviť výroba elektromobilov. V minulom roku tu približne tristo pracovníkov vyrobilo viac ako šesťtisíc batériových hatchbackov ID.3. Prepúšťanie navyše hrozí už aj ďalším závodom koncernových značiek.

Podľa zdrojov agentúry Bloomberg sa očakáva, že úsporné opatrenie spočívajúce v zrušení výroby automobilov ušetria skupine iba 20 miliónov eur ročne, pričom súčasné prevádzkové náklady drážďanského závodu sa pohybujú medzi 60 a 70 miliónmi eur.

Vážna situácia je aj v sto kilometrov vzdialenom nemeckom meste Zwickau, kde sa vyrábajú elektrické modely VW ID.3, Audi Q4 e-tron či modely Cupra. Ide o najväčší závod na výrobu elektrických áut koncernu v Európe, v ktorom ešte tento rok plánoval zvýšiť výrobu z vlaňajších 218-tisíc vozidiel. Viaceré medializované informácie však naznačujú, že nakoniec tam bude musieť znižovať počet zmien.

Továreň by mala prestať predlžovať zamestnancom pracovné zmluvy a postihnúť by to malo viac ako dvetisíc pracovníkov. Medzičasom mal už koncern údajne obmedziť aj výrobu v závode v Emdene.

Ako uviedla agentúra DPA, dôvodom je, že koncern nedokázal predať dostatok elektromobilov, a to aj pre infláciu, zníženie štátnych dotácií na nákup ekologických áut, novú cenotvorbu Tesly či príchod lacnejších áut z Číny. Volkswagen sa k avizovaným zmenám zatiaľ nevyjadril.

Hrá sa vabank