Mnoho ľudí spomína na slávny nadzvukový Concord. Vo svojej dobe to bolo jedno z najrýchlejších dopravných lietadiel. Zdá sa však, že nové európske hypersonické lietadlo ho nielen v rýchlosti prekoná, ale dokonca bude aj takmer uhlíkovo neutrálne. Švajčiarsky startup Destinus totiž vyvíja ekologickú leteckú alternatívu.

Komerčné hypersonické lietanie

V rámci júnového parížskeho Air Show odznelo z úst predstaviteľov Destinusu mnoho nových informácií. Cieľom spoločnosti je revolúcia v komerčnom hypersonickom lietaní, riešenie vidia v lietadlách poháňaných vodíkovými tryskami.

Potvrdil to pre CNN aj generálny riaditeľ spoločnosti Destinus Michail Kokorich, podľa ktorého lietadlo na vodíkový pohon výrazne skráti dobu cestovania.

Generálny manažér francúzskej pobočky Destinusu Jean-Philippe Girault pre BMF Business napríklad zdôraznil, že kapacita vodíka pomôže lietať rýchlejšie až tak, aby sa dalo dostať z Paríža do New Yorku len za 90 minút. Z Austrálie do Európy by sa cestujúci dostali len za štyri hodiny.

Vlajkovou loďou má byť hypersonické vodíkové lietadlo Destinus S. Ide o 25-miestne komerčné prúdové lietadlo, ktoré je navrhnuté tak, aby letelo päťkrát rýchlejšie ako zvuk s doletom až 10-tisíc kilometrov.

Vďaka kombinácii turbo a prúdových motorov, poháňaných kvapalným vodíkom, by malo prekonať podľa presvedčenia firmy trasu z Londýna do New Yorku len za 90 minút.