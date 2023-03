Odvetvie veternej energie tento rok narastie medziročne o 15 percent, odhaduje Globálna rada pre veternú energiu (GWEC). A hoci tento podiel naznačuje, že veterná energetika sa rozmáha čoraz viac, prím rozhodne nehrá.

V porovnaní s inými energetickými sektormi však môže veterná energetika urobiť výrazný skok vpred, hoci ešte vlani tento sektor brzdila inflácia a vysoké logistické náklady.

S pozitívnymi vyhliadkami sa najnovšie hlási aj Slovensko, kde má objem avizovaných investícií do veternej energie presahovať miliardu eur.

Viac ako miliarda eur

Štúdia GWEC naznačuje, že do roku 2027 by malo byť v globálnom meradle inštalovaných približne 680 gigawattov (GW) nových veterných elektrární, čo vystačí na napájanie 657 miliónov domácností ročne. Súčasná celková globálna kapacita veternej energie je 837 GW, čo svetu pomáha vyhnúť sa vyprodukovaniu viac ako 1,2 miliardy ton oxidu uhličitého ročne. To zodpovedá približne ročným emisiám uhlíka v Južnej Amerike.

Ani taký vysoký nárast nových zdrojov, aký je avizovaný do roku 2027, však nebude stačiť na to, aby sa udržala hranica oteplenia planéty nevyhnutná na zabránenie najhorším následkom zmeny klímy. Nárast veterných zdrojov súvisí s tým, že vlády hlavných priemyselných krajín prijali zákony v prospech zrýchleného zavádzania čistých zdrojov energií. Svojím dielom na celosvetovej mierke chcú prispieť aj slovenskí podnikatelia a investori.

Momentálne ide v slovenských reáliách predovšetkým o súkromný sektor, keďže štát má od podobných projektov a ich podpory zatiaľ ďaleko, a to aj napriek tomu, že podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) sú v štádiu príprav či na stole úradov investičné zámery do veternej energetiky za asi 1,4 miliardy eur.