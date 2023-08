Svetový priemysel sa definitívne mení. Kým na Západe je cieľom zvrátiť jeho úpadok, na pozadí tejto zmeny rastú čoraz viac východné trhy.

Čínska stratégia „Made in China“ má napríklad za cieľ zmeniť krajinu z veľkého výrobného hráča na dominantného hráča vo výrobe. Naopak stratégia „Make in India“ dúfa, že do roku 2025 zvýši krajina podiel priemyslu na ekonomike na štvrtinu.

To všetko sú výzvy, ktorým začína čelit aj Európa, avšak pod tlakom tunajších politických pravidiel sa lokálne firmy čoraz viac pozerajú práve po nových trhoch s rastovým potenciálom.

Patrí medzi ne práve India. Už dnes je jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta. Momentálne je piatou najväčšou, no už v najbližších piatich rokoch má potenciál stať sa v poradí treťou. Predbehne tak Nemecko a Japonsko.

Navyše Medzinárodný menový fond očakáva, že krajina zaznamená tento rok zhruba šesťpercentný rast reálneho HDP. A ten bude krajina potvrdzovať aj v nasledujúcich piatich rokoch.

„Ak sa potenciálny rast Indie premietne do firemných ziskov, potom môžu investori očakávať v strednodobom horizonte výnosy okolo 15 percent,“ potvrdzuje atraktivitu Indie Charu Chanana, trhová strategička Saxo Bank.

Slovenské palivá v Indii

Podobnou metrikou postupne premýšľa aj čoraz viac slovenských firiem. India môže byť ďalšou megatovárňou sveta a slovenské firmy môžu byť súčasťou tejto zmeny.

Tých, ktoré skúšajú uspieť v Indii, je už prinajmenšom tucet, naznačuje Indická obchodná komora na Slovensku.

O väčší krok na indickej pôde sa so svojou skupinou najnovšie snaží aj známy slovenský podnikateľ Ján Sabol. V Indii rozbieha biznis prostredníctvom dcérskej skupiny na biopalivá Envien Group.

Tá patrí do portfólia podnikateľskej skupiny AZC Jána Sabola a je jedným z najväčších producentov biopalív v Európe. Výrobné závody skupiny sú okrem Slovenska aj v Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku a Poľsku. V Indii má ambíciu zamestnať až dvetisíc ľudí.

Skupina sa stala partnerom indickej spoločnosti Zuari Industries Limited. Spoločný slovensko-indický podnik má za cieľ zvýšiť v blízkej budúcnosti kapacitu výroby etanolu na milión litrov za deň, pričom plánom je vybudovať liehovar, ktorý bude fungovať na báze ryže.

Následne bude spoločnosť dodávať bioetanol indickým producentom a distribútorom pohonných látok. Pre Indiu je nový biznis a partnerstvo prínosné najmä kvôli tomu, že sa viac zníži závislosti od fosílnych palív a samotného dovozu ropy.

„Kapacita indického trhu je ohromujúca aj pre nás. Indická investícia je prvým vykročením mimo Európu. Našli sme tam nielen profesionálov a expertov, ale aj mimoriadne priaznivé podnikateľské prostredie, ktoré by malo byť pre Európu inšpiráciou,“ uviedol na margo transakcie predseda predstavenstva Envien Group Robert Spišák. Nový liehovar by mal byť dokončený v roku 2024.

Ako dodal pre TREND generálny riaditeľ Peter Kostík „posledné roky sme intenzívne uvažovali nad rozšírením nášho pôsobenia a hľadaním príležitostí mimo európskeho kontinentu. A to aj z toho dôvodu, že celkový politicko-hospodársky vývoj v krajinách, ako je napríklad India, ako aj vývoj biopalivových trhov v týchto krajinách ide rýchlo vpred.