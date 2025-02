Rebríčkov najkrajších budov by mohli vzniknúť tisíce, pričom ich hodnotenie by záviselo od osobných preferencií posudzovateľov. Každý totiž vychádza z vlastného estetického cítenia. To, čo sa jednému zdá atraktívne, môže iného nechať chladným.

TREND prináša desať najkrajších budov z pohľadu matematiky a geometrie. Rebríček, ktorý zostavil portál Roofing Megastore s pomocou analytického softvéru, sa riadi takzvaným zlatým rezom. Zlatý rez je iracionálne číslo a rovná sa približne 1,618034. Geometrické tvary odvodené od tohto čísla sa v európskej kultúre považujú za esteticky atraktívne.

Zdroj: Shutterstock

10. Zámok Neuschwanstein (Nemecko)

zhoda so zlatým rezom: 63,10 %

V juhozápadnom Bavorsku stojí zámok Neuschwanstein, ktorý v 19. storočí postavil bavorský kráľ Ľudovít II. Financoval ho z vlastných zdrojov a pôžičiek, nie z verejných financií Bavorska. Výstavba ho vyšla na 8,2 miliardy vtedajších nemeckých mariek, čo dnes zodpovedá sume 47 miliónov eur. Zámok si však nestihol príliš užiť – 172 dní po nasťahovaní zomrel.

Stavba je typickým príkladom romantizujúceho historizmu a eklekticizmu 19. storočia. Údajne poslúžila ako inšpirácia pre zámok Šípkovej Ruženky v Disneylande v americkom Anaheime. Ročne si ho prezrie približne jeden a pol milióna návštevníkov.