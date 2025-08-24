TREND prináša osem vedecko-populárnych knižných tipov, ktoré môžu čitateľom spríjemniť záver ich letnej dovolenky. Zahraniční šéfovia firiem, vedci, novinári, psychológovia či kouči v nich prinášajú zaujímavé informácie, ako aj techniky, ako na sebe efektívne pracovať.
Kim Scottová – Radikálna otvorenosť
Aktuell (2019), počet strán: 284
Povedali by ste šéfovi, aby vás „nezavaľoval sračkami“? Takúto extrémnu spätnú väzbu dal spolumajiteľovi Googlu Larrymu Pageovi na jednej z porád vedenia manažér Matt Cuttler, ktorý mal na starosti boj proti spamu.
Stalo sa to po tom, ako L. Page ostentatívne presadzoval svoj návrh riešenia, s ktorým jeho podriadený nesúhlasil, pretože by mu spôsobil zbytočnú robotu navyše, pre ktorú by nestíhal ostatnú prácu.
Túto situáciu, ako aj mnohé ďalšie zo zákulisia veľkých technologických gigantov, zmieňuje vo svojej knihe Radikálna otvorenosť Kim Scottová, ktorá v Silicon Valley dlhé roky pôsobila na vysokých pozíciách v známych technologických firmách aj ako koučka.
V Googli bola dokonca podriadenou Sheryl Sandbergovej, terajšej prevádzkovej riaditeľky Facebooku, s ktorou predtým chodila na vysokú školu. Jej kniha prináša techniky, ako komunikovať v práci či súkromí, aby človek ostal verný sám sebe a zároveň konštruktívne vplýval na prostredie, v ktorom sa pohybuje.