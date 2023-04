Známy teniskový startup zažíval počas pandemických rokov veľmi náročné časy. Z nich sa mu však aj vďaka pomoci od investorov podarilo dostať a dnes smeruje na pražskú burzu. Vstup na burzu sa však nebude realizovať cez štandardný IPO proces, ale cez takzvaný Special purpose acquisition company (SPAC) – prázdnu schránku s peniazmi, ktorá úpisom svojich akcií vstúpi na burzu a spravidla do dvoch rokov hľadá cieľovú spoločnosť.

Expanzia predajní

Od minulého roka sa na pražskej burze nachádza prázdna schránka, ktorú pripravila spoločnosť Wood & Company. Tá v Českej republike pripravuje svoju vôbec prvú transakciu SPAC, ktorá je alternatívou k tradičnému vstupu na burzu. V schránke Wood SPAC One (WSO) sa dnes nachádza 538 miliónov CZK (23 mil. eur) od vyše štyristo investorov.



Cieľovou spoločnosťou, ktorá SPAC využije, bude práve Footshop slovenského zakladateľa Petra Hajdučka, pričom investori môžu vo firme získať až 49-percentný podiel. Jedna akcia stojí 104 českých korún 4,5 eura). Dohoda však ešte podlieha schváleniu akcionárov WSO.



Koncom roka 2021 e-commerce trh ochladol a spolu s ním nastala aj kríza. Spoločnosť musela prepúšťať, zatvárala obchody a po roku a pol v úzadí sa do riadenia firmy vrátil jej zakladateľ P. Hajduček. Firma navyše musela zrealizovať viaceré opatrenia, aby sa ju podarilo zachrániť. Najdôležitejšie bolo získať dôveru investorov, bánk, zamestnancov a manažmentu.

Čo je SPAC? SPAC je špecifický typ spoločnosti. Firma, ktorá do schránky vstúpi sa sfúzuje a tým sa „vtiahne“ na burzu. Táto cieľová spoločnosť potom využije peniaze, ktoré boli v SPACu. V prípade, že napríklad do dvoch rokov vhodnú cieľovú spoločnosť SPAC nenájde, vráti investorom peniaze a zanikne. Je to forma verejne obchodovaného private equity fondu s veľmi krátkym investičným obdobím a len jednou transakciou. SPAC sa prvýkrát objavil už v 80. rokoch minulého storočia, ale väčšej popularite sa tešil až v rokoch 2020 a 2021, keď sa okrem iného viezol na vlne prebytku dostupnej hotovosti a rastúcich valuácií.

Vlaňajšok uzavrel Footshop aj so svojou dcérskou firmou Queens s obratom vyše jednej miliardy českých korún (viac ako 41 mil. eur). Firme sa tiež podarilo vytiahnuť prevádzkový zisk do plusu a do aktuálneho roka vstúpila s plánmi otvárania nových kamenných predajní, pričom minimálne jedna by mala byť v Bratislave.

Pomoc od investorov

V tomto roku plánuje Footshop zvýšiť predaj v e-shope minimálne o desatinu a v prípade Queensu o tretinu. Cieľom je podľa Hajdučka naďalej zvyšovať ziskovosť oboch značiek. Okrem toho chce Footshop spustiť aj vlastnú výrobu prémiového oblečenia.