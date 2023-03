Nedostatok rezidenčných nehnuteľností, preľudnenosť stredoeurópskych metropol, ale i príchod mladších generácií, ktoré sú otvorené myšlienke nájomného bývania. Aj to sú dôvody, pre ktoré sa privátni investori v susedných krajinách začínajú obzerať nielen po oblasti výstavby a predaja, ale aj prenájmu rezidenčných nehnuteľností.

Podľa informácií spoločnosti Reuters vzrástli investície v poslednom menovanom sektore v prvej polovici roka 2022 o 38 percent. Ide o 130 miliónov eur, ktoré putovali do projektov rezidenčného bývania na prenájom najmä v Poľsku a v Česku. A hovorí sa o ďalších investičných plánoch vo výške 500 miliónov eur, ktoré by mali pomôcť preľudnenej Varšave, Krakovu či Gdansku. Nové projekty by mali pribudnúť v susednej Prahe, Brne a Plzni.

Dopyt po prenájmoch rastie

Súčasná situácia na Slovensku tiež praje trhu s nájomným bývaním. Kvartálový prieskum realitnej kancelárie Herrys z januára tohto roka ukazuje zníženie ponuky nehnuteľností na prenájom. Od marca 2022 ich počet na realitnom trhu poklesol o 55 percent, pričom z ponuky ubudli rovnomerne všetky kategórie bytov.