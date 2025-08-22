Značka GoPro sa dodnes stala symbolom adrenalínového životného štýlu a jedinečnej technológie ako zaznamenávať každodennosť. Z malej a odolnej kamery vyrástol miliardový biznis, ktorý vďaka správnemu načasovaniu a technológii zažil raketový vzostup, ale rovnako prudký pád na burze.
Aj preto sa GoPro stala značkou, o ktorej počul takmer každý. Kultúrnym fenoménom, ktorý sľuboval, že z obyčajných ľudí urobí jedinečných filmárov.
Neschopnosť konkurovať rýchlemu nástupu nových video-zariadení a smartfónov, neochota nájsť novú identitu na technologickom trhu či strata kľúčových zákazníkov viedli dodnes k tomu, že firma, ktorej akcie sa kedy obchodovali za sto dolárov, majú dnes hodnotu jedného.
Revolúcia videa
Spoločnosť GoPro vznikla v roku 2002, keď ju založil Nick Woodman, surfer a podnikateľ z Kalifornie. Po dvoch neúspešných startupoch počas dot-com éry sa rozhodol odísť cestovať a surfovať do Austrálie a Indonézie.
Tam narazil na problém, ktorý neskôr zmenil jeho život – chcel zachytiť kvalitné zábery seba a priateľov pri jazde na vlnách, no dostupné vodotesné kamery boli príliš drahé a nepraktické. Prišiel preto s nápadom malej, odolnej a cenovo dostupnej kamery, ktorú by si ľudia mohli pripevniť na telo alebo vybavenie.
Začínal s prototypom 35 milimetrovej filmovej kamery na zápästí, pričom projekt financoval predajom škrupinových náhrdelníkov z dodávky a pôžičkou od rodičov. V roku 2004 sa na trhu objavil prvý produkt – vodotesná filmová kamera predávaná v surfových obchodoch a úspech na seba nenechal dlho čakať.
