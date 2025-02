Mal len 500 dolárov, žiadne kontakty ani skúsenosti, no podarilo sa mu vybudovať značku Gymshark, ktorej hodnota dnes dosahuje 1,5 miliardy dolárov. Vďaka jedinečnej stratégii dokázal predbehnúť gigantov ako Nike, Adidas či Puma – a tí sa na začiatku jeho nápadu len smiali.

Gymshark sa nezrodil v zasadačkách ani v investičných kanceláriách. Vznikol tam, kde sa jeho zakladatelia cítili doma – v posilňovni. Skupina školských priateľov, vrátane B. Francisa, sa stretávala v miestnej posilňovni v Birminghame, netušiac, že práve tam sa rodí niečo výnimočné.

Keď mal B. Francis 19 rokov jeho život bol neustálym kolotočom povinností. Počas dňa študoval podnikanie, večer do deviatej rozvážal pizzu a v noci do štvrtej rána šil športové oblečenie. Mal jasnú víziu, ale jeden zásadný problém – nemal peniaze. So skromným rozpočtom 500 dolárov si nemohol dovoliť výrobcov ani profesionálnych dizajnérov, a tak sa rozhodol, že všetko vytvorí sám. Kúpil si šijací stroj, látky a sieťotlač a začal od nuly. Vtedy ešte netušil, že objavil medzeru na trhu, ktorú si veľké značky nevšimli.

Zatiaľ čo gigantické športové firmy investovali milióny do spoluprác so svetovými športovcami a celebritami, zanietený mladík sa vydal opačnou cestou. Nemal známosti ani marketingový rozpočet, a tak stavil na novú generáciu fitness influencerov. Všimol si začínajúcich youTuberov, ako bol David Laid, ktorí mali síce silnú komunitu a vysokú angažovanosť na sociálnych sieťach, no žiadne sponzorské ponuky. B. Francis sa rozhodol im veriť a posielal im Gymshark oblečenie zadarmo, aj keď mali len zopár tisíc sledovateľov na Instagrame. Bol to risk, ktorý sa vyplatil.

Yet for Ben Francis, this is still Day 1.



His goal? To build Gymshark into an iconic global brand.



One that inspires people to improve physically & mentally, the same way the gym did for him. pic.twitter.com/qzsNYQhB5J