Plzenský klub Viktoria, dlhodobo patriaci k špičke domácej ligy, síce nedávno rovnako ukončila boj o účasť v prestížnej Lige majstrov, no v zákulisí sa už odohráva zápas o jej vlastníctvo.
Podľa informácií denníka E15, ktoré redakcii potvrdili tri nezávislé zdroje blízke pripravovanej transakcii, majú už údajne prebiehať rokovania o predaji klubu a potenciálnym kupcom je aj najbohatší Čech Michal Strnad, majiteľ priemyselno-zbrojárskeho holdingu CSG (Czechoslovak Group).
Od zbraní k futbalu
O možnom predaji plzenského klubu sa podľa denníka v podnikateľských a športových kruhoch hovorí už niekoľko mesiacov. Začiatkom roka 2025 sa zdalo, že k dohode má najbližšie investičná skupina Kaprain miliardára Karla Pražáka, vlastníka hokejovej Sparty.
