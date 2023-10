Časy istého zamestnania sú preč, čo v praxi znamená, že každý bude musieť aspoň raz prežiť situáciu, že sa s ním firma rozlúči. Odborníci v oblasti personalistiky sa však zhodujú, že túto skúsenosť môže pracovník zvrátiť, respektíve využiť vo svoj prospech. Musí však správne identifikovať znaky, ktoré prepusteniu predchádzajú. „Existujú veľmi výrazné a okaté, ale aj také, ktoré vnímame skôr intuitívne. Potom rozoznávame aj priame a nepriame či nejasné signály blížiaceho sa prepustenia zamestnanca. Pretože aj prepúšťanie je mnohokrát dlhší proces,“ približuje situáciu kariérna poradkyňa Renáta Máčaiová.

Problémy so spätnou väzbou

Nie každý manažér podľa nej tento postup zvláda, a preto sa namiesto priamej komunikácie so zamestnancom mnohí z nich uchyľujú skôr k takzvanému tichému prepúšťaniu. Pracovník by mal preto spozornieť, ak mu vedúci prestane prideľovať dôležité úlohy alebo ak ho firma nezapojí do nového projektu. Varovným príznakom môže byť aj odobratie časti povinností, ktoré môže na prvý pohľad vyzerať lákavo, ale v skutočnosti ide o spôsob degradácie zamestnanca.

Menej schopní manažéri alebo nadriadení sa dokonca podľa skúseností R. Máčaiovej uchyľujú k pasívne agresívnym praktikám. Napríklad sa snažia zamestnancov preťažiť neprimeranými cieľmi a ich logické zlyhanie využívajú ako dôkaz na ukončenie pracovného pomeru. „Mnohé spoločnosti dokonca neváhajú inzerovať pozíciu na pracovnom portáli, aj keď je stále obsadená nič netušiacim zamestnancom,“ poukazuje na slovenské reálie kariérna poradkyňa.