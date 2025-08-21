Slovenský online obchod rastie rýchlejšie, než by sa na tak malý trh čakalo. Expanduje totiž tempom, ktoré presahuje očakávania pre krajinu s priemernou veľkosťou a slabnúcou kúpyschopnosťou obyvateľstva.
Podľa údajov platformy Upgates za šesť mesiacov pribudlo až sedemsto nových e-shopov a konkurencia sa citeľne vyostruje.
Trh sa obmieňa
Hoci absolútne číslo nemusí pôsobiť výnimočne, v slovenskom kontexte ide o obrovský prírastok, potvrdzuje analýza. Celkový počet aktívnych internetových obchodov sa totiž odhaduje už na približne šestnásťtisíc.
Znamená to, že za pol roka pribudla konkurencia pre takmer každých dvadsať existujúcich online obchodov.
