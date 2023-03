Podcasty sú dnes jeden zo spôsobov, ako sa čo najbližšie dostať k svojej cieľovej skupine či komunite. Počet podcastov na Slovensku neustále rastie a rastie tiež aj ich fanúšikovská základňa. Podcasterom, teda tvorcom podcastov, sa dnes môže stať naozaj ktokoľvek. Všetci nováčikovia však väčšinou začínajú od konca. Najskôr si kúpia vybavenie, riešia miestnosť, kde budú podcast nahrávať, názov či logo. Podľa odborníka je však tento postup nesprávny.

„Keď produkujem podcast, tak mám už hotové epizódy a pomaly už existujú aj ich názvy. Neviem ešte, ako sa bude podcast volať a ani aké bude mať logo. Keby som robil podcast doma, tak posledná vec, ktorá by ma zaujímala by bolo technické vybavenie. Dôležité je to, v čom je človek kompetentný, čiže to, o čom chce podcast mať,“ hovorí podcastový producent Martin Fenčák.

Mikfrofón od 100 eur

Podľa M. Fenčáka dnes už príliš nevedia zaujať štandardné rozhovory na rôzne témy s iným hosťom. Takýchto podcastov je už aj veľmi veľa. V momente, keď je podcaster kompetentný a rozumie sa niečomu viac ako ostatní, tak nastáva otázka či bude podcast robiť sám alebo s niekým iným. Väčšina ľudí natáča podcasty vo dvojici.