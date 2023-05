Pri spomienkach na detstvo sa hádam každému vybaví izba s obľúbenými hračkami alebo hranie sa na ihrisku. To však nie je prípad mladého podnikateľa Vladimíra Šteca, ktorý značnú časť svojho detstva strávil v aute. To sa mu napokon stalo v jeho profesijnom živote osudným.



„Značka Land Rover sa stala mojou vášňou od 90. rokov, keď mali moji rodičia starý dobitý model Defender a v ňom sme precestovali časť južnej Európy. Bola to moja detská izba,“ hovorí V. Štec. Neskôr sa do problematiky tejto značky áut ponoril ešte hlbšie a naučil sa ich sám opravovať. Jeho vášeň k autám a získané poznatky sa stali základom pre jeho následné podnikanie. A to v mladosti určite ani netušil, že Land Rover bude mať raz svoj závod aj na Slovensku pri Nitre.

Keď startup nevyšiel

Biznis vždy vnímal ako jedinú voľbu. Jeho začiatky však boli v startupovom prostredí. Vyštudoval ekonomickú fakultu a startupová scéna ho veľmi bavila. Ako 22-ročný založil spolu s kamarátom technologický startup, ktorý dodával do gastro sektora hardvér na privolanie obsluhy. Startup sa dostal z pohľadu biznisu do zaujímavej fázy, v ktorej však aj skončil. Obaja spoločníci sa rozhodli ísť vlastnou cestou.

„V startupoch je to také, že pokiaľ nie ste úplne pripravený alebo neviete získať investície, doživotne to môžete ťahať a trápiť sa alebo si povedať, že ste sa niečo naučili a pôjdete ďalej,“ hovorí V. Štec. Pri startupe sa podľa jeho slov naučil škálovať biznis, či ako pristupovať k financiám v podniku.



Po startupovom dobrodružstve sa rozhodol, že sa začne venovať len autám. Využil ponuku banky na študentskú pôžičku a za peniaze si kúpil Land Rovera, ktorého plánoval predať. Postupne sa pridávali ďalší ľudia, ktorí Vladimíra žiadali, aby im zohnal auto podľa ich želania.



„Išiel som do toho s tým, že si kúpim auto a skúsim ho predať na kšeft. To mi vyšlo a potom sa to už nabaľovalo. Všetky peniaze som znova investoval do firmy za tým istým účelom,“ hovorí.

Rodinná dielňa

Firma z Prešova dnes funguje už ôsmy rok bez toho, aby využila akúkoľvek ďalšiu pôžičku z banky či peniaze od investorov. Finančne Vladimírovi nepomohli ani rodičia. Podľa jeho slov bola investícia rodičov v tom, že mohol u nich bývať a zároveň mal postarané o jedlo a všetko ostatné. Týmto spôsobom si mohol peniaze ušetriť, čo mu veľmi pomohlo.



Vo firme Heyus dnes pracuje aj Vladimírova mama Lýdia, ktorá sa stará najmä o administratívu či reklamácie. Z rodiny zamestnáva tiež manželkinho strýka Martina, ktorý pracuje ako automechanik. Celkovo sa tím skladá zo šiestich ľudí, pričom na lakovanie či čalúnnické práce využívajú miestne firmy, s ktorými dlhodobo spolupracujú.

Proces od objednávky klienta cez hotový výsledok má svoju jasnú metodiku. S klientom sa Vladimír najskôr dohodne, aké auto je potrebné urobiť a potom sa pustí do jeho hľadania po celej Európe. Následne po auto vycestuje, kúpi ho a prinesie na Slovensko. Potom sa začne na aute pracovať. V súčasnosti klienti na autá čakajú rok až rok a pol.



„Na každom aute je obrovské množstvo práce. Vychádza to približne na dvetisíc hodín a momentálne sa nachádzame v takej fáze, že sa musíme presťahovať do väčších priestorov, lebo čakačka by sa ešte pretiahla. Robíme teda kroky k tomu, aby sme vedeli zvýšiť obrátkovosť zákaziek,“ vysvetľuje V. Štec.

Žiadne absurdity

Mladý podnikateľ pri hľadaní áut ťaží najmä z toho, že má veľmi širokú sieť kontaktov či už profesionálov alebo ľudí z komunity. Denne však monitoruje aj viac ako 70 inzertných portálov. Niektoré autá našiel opustené a zarastené kríkmi, ale aj zapadnuté v zemi tak, že im ledva bolo vidieť kolesá.



„Moje začiatky vychádzajú z hľadania a som v tom naozaj dobrý. Aj keď ide o špecifický model, dokážem ho nájsť približne do mesiaca. Land Rover som už priniesol z každej európskej krajiny,“ hovorí V. Štec.

Vladimírova firma sa snaží, aby po renovácii vyzerali ako v pôvodnom stave. Klienti si môžu povedať, akú majú predstavu, no do úplných absurdít sa podľa jeho slov nepúšťa. Chce totiž ponechať príbeh Land Roverov a naladiť klientov na čaro auta. Nebráni sa však moderným prvkom, ktoré majú funkčný charakter.

„Napríklad LED svetlá sú omnoho bezpečnejšie, výrazne zvyšujú jazdný komfort a v porovnaní s obyčajným svetlom majú len výhody. Ak sa ma niekto spýta, prečo je Land Rover dobrý, odpoveďou je jednoduchosť,“ konštatuje Vladimír.

Problémové súčiastky

Motor, prevodovku, nápravu či ďalšie časti sa snažia dať do pôvodného stavu, tak ako bolo vozidlo navrhnuté. To je však niekedy problém. Na autá z 50. či 60. rokov sa súčiastky už nevyrábajú. Tým, že sa Vladimír pozná s množstvom ľudí z komunity, darí sa mu zohnať aj takzvané new old stock diely vyrobené pred 60. rokmi, ktoré nikto nepoužil. Tie sú zakonzervované v mastných papieroch a sú veľmi drahé.



Zároveň však platí, že čím je auto staršie, tým viac dielov je opraviteľných. Podnikateľ tvrdí, že s pokročilejšou znalosťou strojárčiny si človek dokáže opraviť veľmi veľa komponentov, ktoré sú v prípade novších áut neopraviteľné a je potrebné ich vymeniť za nové. Situáciu s dielmi navyše komplikuje aj inflácia a s ňou spojený rast cien.