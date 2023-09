Klimatické, politické, ale aj ekonomické zmeny naštartovali vývoj energetiky novým smerom. Generálny riaditeľ spoločnosti Stredoslovenská energetika (SSE) Zdeněk Schraml v rozhovore vysvetľuje, aké zmeny môžu v tejto oblasti spotrebitelia očakávať a ako im dodávatelia s ich zvládnutím majú a môžu pomáhať.

Spoločnosť SSE oslavuje tento rok sto rokov. Ako toto obdobie hodnotíte?

Vývoj našej spoločnosti v každom období reflektoval spoločenskú, technologickú a trhovú situáciu. Celou jej históriou sa vinie verejnoprospešný záujem o rozvoj Slovenska od historického budovania elektrizačnej sústavy s postupnou elektrifikáciou domácností a priemyslu na strednom Slovensku až po dnešné fungovanie na otvorenom trhu, kde si stále uvedomujeme svoju zodpovednosť za región, v ktorom pôsobíme. Centrom našej pozornosti sa stal zákazník, jeho potreby a očakávania. A to je tá najväčšia zmena, ktorú vnímam, keď sa technicky a transakčne orientovaná Stredoslovenská energetika zmenila na modernú spoločnosť, ktorá sa snaží neustále skvalitňovať svoje služby a produkty a udržať si náskok pred konkurenciou v energetickom sektore.

Ako dlho ste súčasťou firmy vy, ako si na to spomínate?

Toto je siedmy rok, čo pôsobím v spoločnosti. Keď som bol čerstvý absolvent vysokej školy a celý život som mal pred sebou, povedal som si, že v každej práci budem tri roky. Za ten čas sa všetko naučím, všetko pochopím, aby som v každej ďalšej práci bol skúsenejší a erudovanejší. Prvé tri-štyri zamestnania to tak aj bolo. Potom som na dlhšie obdobie skončil v oblasti dopravy.

Čím je oblasť energetiky špecifická a odlišná od vašich predchádzajúcich skúseností?

Som vyštudovaný právnik a na začiatku som sa venoval hlavne obchodnému a finančnému právu. Postupne som však začal zastávať menšie či väčšie manažérske pozície, a čím tá pozícia bola dôležitejšia, tým toho „práva“ bolo menej. A bolo to v oblasti dopravy, kde som pôsobil takmer deväť rokov. A naraz nová oblasť, a to energetická. Vôbec mi, žiaľ, nenapadlo, že energetika nie je len elektrina v zásuvke, svietidlách a spotrebičoch a plyn v sporáku. Už prvé týždne v SSE mi ukázali, ako veľmi som sa mýlil.

Prvé pocity pri nástupe do SSE?

Obava a rešpekt. Nastupoval som do spoločnosti s viac ako 90-ročnou tradíciou, a to na jednu z najdôležitejších pozícií. A ešte k tomu v oblasti, ktorú som poznal len okrajovo. Mal som však výhodu – nastúpil som do perfektného kolektívu, ktorý s malými obmenami funguje dodnes a na ktorý sa za každých okolností môžem spoľahnúť.

Vráťme sa k zmenám na trhu s energetikou. Ako ovplyvnili očakávania a správanie zákazníkov?

SSE poskytuje svoje služby viac ako 600-tisíc domácnostiam a 30-tisíc podnikateľom, pričom ich očakávania a potreby sa, prirodzene, líšia. S nástupom mladšej generácie vnímame väčší tlak na digitalizáciu a online riešenia zákazníckych požiadaviek. Snažíme sa byť pre zákazníka partnerom pre komplexný manažment energií, pričom pokrývame aj stále rastúci dopyt po poradenstve a zelených riešeniach. S nárastom cien pre firemných zákazníkov stúpa tlak na úspory v podnikaní. Zvýšenú pozornosť podnikatelia venujú riešeniam v oblasti energetickej efektívnosti, od ktorých očakávajú, že im prinesú úsporu v ich podnikaní.

So zmenami na energetickom trhu a s vysokou cenovou volatilitou sa zrejme mení prístup k nákupu komodít zo strany zákazníkov.

Čoraz viac sa dostávajú do popredia kombinácie nákupu vopred a využívania krátkodobých produktov a cien. Aj preto zákazníci oceňujú naše kvalitné poradenstvo v oblasti nákupných stratégií a poskytovanie bezplatných trhových analýz. Firmy riešia aj otázky dekarbonizácie a ekologizácie svojich prevádzok, ale aj bezpečnosti dodávok a väčšej nezávislosti, kde pre nich vyvíjame nové inovatívne produkty, ktoré reagujú na novú legislatívu a súvisia napríklad s agregáciou flexibility, energetickými spoločenstvami alebo batériovými úložiskami.

V súvislosti s nárastom cien elektrickej energie a plynu sa nachádza v centre potrieb spotrebiteľov bezpochyby snaha ušetriť na energiách. Ako im v tom pomáhate?

Z pohľadu zákazníka sa snažíme rozvíjať naše produktové portfólio a služby a skvalitňovať náš zákaznícky servis. Neustále pracujeme na rozvíjaní našich kontaktných bodov so zákazníkom. Pre zákazníkov, ktorí uprednostňujú osobný kontakt, rozvíjame sieť zákazníckych centier. Nielen z dôvodu prevádzkovej efektívnosti, ale aj s ohľadom na životné prostredie rozvíjame digitálne bezpapierové riešenia. Našim zákazníkom sme priniesli bezplatnú online zákaznícku eZónu SSE, prostredníctvom ktorej už vybavia väčšinu požiadaviek s nami online. V súvislosti s nárastom cien komodít je v centre potrieb našich zákazníkov bezpochyby snaha ušetriť na energiách. Preto sme zákazníkom priniesli unikátne personalizované videoporadenstvo.

Nastala zmena aj v produktovom portfóliu spoločnosti?

Čo sa týka našej ponuky produktov a služieb, od klasického komoditného biznisu sa posúvame aj k nekomoditným produktom a službám, ktoré zákazníkom umožnia ušetriť energie, čas alebo zvýšia ich komfort či energetickú efektívnosť. Podnikateľom vieme napríklad pomôcť od úvodných fáz energetického poradenstva a auditov až po samotnú realizáciu a prevádzku energeticky efektívnych technológií. V súčasnosti sú trendom zelené technológie, zároveň aktívne reagujeme na dopyt po komplexnom energetickom manažmente, batériových riešeniach v kombinácii s fotovoltikou s potenciálom riadenia spotreby, riešenia mikrovýpadkov a regulácie odchýlky.

Aký mali doterajšie spoločenské zmeny dosah na sektor energetiky?

Vývoj v minulých rokoch viedol k rýchlejšej transformácii najmä v oblasti digitalizácie. V snahe riešiť dosahy energetickej krízy došlo k množstvu prijatých legislatívnych opatrení s cieľom chrániť vybrané skupiny odberateľov pred dosahmi vysokých cien energie. Vysoká volatilita na trhu vedie k potrebe prísnejšieho riadenia rizík. Vysoké ceny majú dosah na zníženie spotreby, ako aj zhoršenie platobnej disciplíny. Navyše pri množstve dotácií a pokrivení trhu sa zákazníkom ťažko orientuje v ponuke a ani súťaž na trhu tak nefunguje efektívne.

Ako sa podľa vás bude tento sektor vyvíjať?

Energetika v mnohom nasleduje vývoj v podobných odvetviach, ako sú telekomunikácie a bankovníctvo. Na druhej strane má množstvo špecifík. Zmeny v energetickej politike na európskej, ale aj celosvetovej úrovni spojené napríklad aj s klimatickou krízou budú určovať trendy v najbližších rokoch. Môžeme očakávať vstup nových digitálnych dodávateľov, nové produkty spojené s využitím moderných technológií, ktoré možno ešte ani nie sú na trhu. Moderné technológie, ako je napríklad aj využitie umelej inteligencie, sa budú postupne dostávať do všetkých firiem, ako aj našich domácností a pomáhať nám efektívnejšie manažovať energetické potreby. Vzhľadom na dekarbonizačné stratégie, ako aj rozvoj elektromobility v doprave je namieste očakávanie rastu spotreby elektriny na úkor iných palív, ale aj väčšej nerovnováhy spotreby s výrobou, čo bude vyvolávať potrebu obrovských investícií do rozvoja a flexibility sústav. Zákazníci, ktorí budú chcieť na trhu aktívne pôsobiť, očakávajú nové biznisové modely, ktoré im ich dodávatelia ponúknu. Rizikom pre viacero z týchto smerov môže byť legislatívny proces či už z pohľadu jeho rýchlosti, ale aj častých, žiaľ, mnohokrát politicky a krátkodobo zameraných zmien.

Čo to bude znamenať pre SSE?

Rýchlosť zmien na trhu sa každým rokom zvyšuje, preto potrebujeme byť na ich implementáciu pripravení. Musíme mať dostatočne flexibilné IT systémy, ale hlavne kvalitných ľudí, ktorí sledujú trendy vo svete a vedia nielen prichádzať s nápadmi, ale ich aj implementovať a uviesť na trh v správnom čase.

Ako sa s tým plánuje firma vyrovnať?

Našou strategickou úlohou je poskytovať zamestnancom atraktívne, profesionálne a stabilné pracovné prostredie umožňujúce vysokú mieru flexibility pre ich rozvoj a efektívne manažovanie ich pracovného času v súlade s „work-life balance“. SSE zároveň aktuálne pripravuje novú stratégiu pre nasledujúce minimálne päťročné obdobie. Chceme nadviazať na predchádzajúce úspechy, keď sa nám podarilo splniť našu rastovú ambíciu. Aktuálne vnímame ako kľúčové zameranie na čoraz komplikovanejšie potreby našich zákazníkov. Energetika sa stala témou pre všetkých či už v priemysle, službách, ale aj v každej domácnosti. Vzdelávanie našich zákazníkov v týchto témach znamená aj väčší tlak na nás, aby sme prišli s riešeniami, ktoré očakávajú.