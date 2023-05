Generálny riaditeľ spoločnosti Nu Skin Ryan Napierski tvrdí, že svet krásy a wellness je naďalej rýchlo rastúcim a dynamickým odvetvím a spoločnosť so sídlom v Utahu sa úspešne prispôsobuje novej budúcnosti. "Cítili sme, že je dôležité nanovo definovať naše vyhlásenie o našej budúcnosti a zamerať sa na to, aby sme sa stali poprednou, globálnou integrovanou spoločnosťou v oblasti krásy a wellness na svete, ktorá pôsobí prostredníctvom našej dynamickej platformy partnerských príležitostí."

Zdroj: NuSkin Ryan Napierski

Spoločnosť Nu Skin bola založená v roku 1984 v Provo, v štáte Utah s cieľom predávať kozmetické výrobky vyrobené z kvalitných zložiek, prostredníctvom externej distribučnej siete motivovanej veľkorysými podmienkami. Táto stratégia bola veľmi úspešná. Od novembra 1996 je spoločnosť kótovaná na newyorskej burze cenných papierov.



Tento úspech však zatienil skutočnosť, že základnou silou spoločnosti je vedecký výskum, vývoj a inovácie výrobkov, ktoré úzko súvisia s možnosťami vyplývajúcimi z holistického prístupu.



Bez správnej výživy a hydratácie nebude pleť správne fungovať ani pri použití kozmetických a wellness produktov. Kozmetické a wellness produkty však môžu spoločne požadované výsledky zlepšiť. Dobrým príkladom je ageLOC LumiSpa iO a Beauty Focus Collagen+ - klinické výskumy potvrdili, že kombinácia týchto dvoch produktov môže priniesť o 43-79 % lepšie výsledky v porovnaní s používaním samotného ageLOC LumiSpa iO.



Úspechy integrovaných stratégií potvrdzujú aj globálne trhové trendy: zatiaľ čo globálny trh s kozmetikou predstavuje viac ako 637 miliárd dolárov (kozmetika a osobná starostlivosť 530 miliárd dolárov, kozmetické výrobky 107 miliárd dolárov), globálny trh s wellness predstavuje 476 miliárd dolárov. Ak ich všetky spojíme, hovoríme o obchodnej príležitosti v hodnote viac ako 1 bilión USD.

Tento holistický prístup sa odráža v poznaní, že každý človek je iný, a preto potrebuje iné kozmetické či wellness riešenia. Stratégiou spoločnosti Nu Skin je vstúpiť do tohto jedinečného osobného sveta prostredníctvom personalizovaných riešení s názvom EmpowerMe. Tento prístup, ktorý sa môže zdať len ďalším marketingovým sloganom, sa pre spoločnosť Nu Skin stal high tech výrobnou paradigmou. Za posledné štyri roky bola spoločnosť Nu Skin spoločnosťou Euromonitor** zvolená za vedúcu svetovú značku systému kozmetických prístrojov.



Od roku 2020 spoločnosť Nu Skin pracuje na prepojení týchto zariadení Internet-of-Things (IoT, internet vecí) s digitálnymi aplikáciami. Vďaka tomu sa produkty a zariadenia stanú ešte integrálnejšou súčasťou zákazníckej skúsenosti. Spoločnosť Nu Skin týmto spôsobom môže zákazníkom ponúknuť oveľa bohatší pohľad na ich osobný wellness zážitok. Produkty poskytujú obsah, ktorý ich sprevádza počas ich osobnej cesty.



Zmenil sa aj spôsob prenosu informácií: svet tradičného obchodu nahradil elektronický obchod, a najmä sociálny obchod.



Platformy sociálnych sietí už nie sú len sociálnymi platformami, ale stávajú sa aj komerčnými platformami vďaka rastu influencerských a partnerských trhov.



S príchodom digitálneho veku sa za posledných desať rokov výrazne zmenili nákupné zvyky ľudí. Pred desiatimi rokmi stáli predavači za pultmi, predávali isté produkty v maloobchodných predajniach či na letiskách. Značky spravidla komunikovali so spotrebiteľmi prostredníctvom maloobchodných predajcov a určitých platforiem elektronického obchodu, ktoré im umožňovali ponúkať výrobky na základe dopytu.



"Spotrebitelia chcú nakupovať tam, kde sa nachádzajú. A ako vieme, generácie Z a mileniáli trávia podstatne viac času na platformách sociálnych sietí," poznamenáva generálny riaditeľ. Spoločnosť teda chápe, že čím bližšie sa môže zapojiť priamo k spotrebiteľom prostredníctvom sociálnych sietí, tým lepšie, a to je samotná definícia sociálneho obchodu - zbližovanie sociálnych platforiem a platforiem elektronického obchodu.



Demografické potreby takisto zabezpečia, že sociálny obchod bude naďalej a výrazne rásť v rámci komunity. Podľa výskumu inštitútu Path to Purchase Institute z roku 2022, 51 % generácie Z často alebo z času na čas nakupuje každodenné produkty prostredníctvom sociálnych sietí. Okrem toho 64 % uviedlo, že sú často alebo z času na čas ovplyvnení pri kúpe produktu značkou alebo predajcom, ktorého videli na sociálnych sieťach.



Pomer online nakupujúcich generácie Z je vyšší v kategórii krásy ako v kategórii potravín a nápojov, domácich spotrebičov, osobnej starostlivosti a produktov pre domáce zvieratá.



Čoraz viac kozmetických a wellness spoločností prechádza na model priameho predaja (DTC) v rámci sociálneho obchodu, ale rastúce náklady na akvizíciu zostávajú výzvou kvôli meniacim sa reklamným algoritmom a čoraz prísnejším pravidlám ochrany údajov, ktoré ovplyvňujú efektívne a cielené oslovenie spotrebiteľov.

Zdroj: Nu Skin Lukas S. Rieder

Spoločnosti a značky hľadajú spôsoby, ako propagovať svoje produkty autentickejšie a účinnejšie pre konečných spotrebiteľov. Práve o tom je obrovský model partnerského marketingu multi-level marketingu. Sem patria aj influenceri a mikroinfluenceri, keďže čoraz viac spoločností uskutočňuje transakcie priamo alebo prostredníctvom influencerov na sociálnych sieťach alebo platformách elektronického obchodu v kombinácii so sociálnymi sieťami.



S cieľom ďalej využiť potenciál sociálneho obchodovania spoločnosť Nu Skin spolupracuje so spoločnosťou Infosys na modernizácii svojej infraštruktúry a využívaní digitálnej obchodnej platformy Equinox spoločnosti Infosys, ktorá je založená na API a cloudovom dizajne založenom na mikroslužbách. Pomocou tohto chce kozmetická spoločnosť zvýšiť možnosti personalizácie na webových stránkach, v mobilných aplikáciách a iných inteligentných zariadeniach.



"Doteraz bola cloudová technológia zameraná na zlepšenie rozsahu a dosahu spoločnosti," vysvetľuje Napierski, ale v budúcnosti bude jeho cieľom využiť údaje z partnerstva, aby sa spoločnosť stala súčasťou zákazníckej skúsenosti na každom kontaktnom mieste.



Čo to znamená pre Európsky región? "Partnerský marketing bude stálym kanálom v online marketingovom mixe," sľubuje Lukas S. Rieder, viceprezident pre predaj v regióne CEU a EEU. Hoci tradičné reklamné metódy sú stále veľmi vplyvnou formou predaja európskym koncovým spotrebiteľom, sociálne obchodovanie je celosvetovo rastúcim trendom. Tento trend sa stane hlavným prúdom aj v Európe, keďže mladšie generácie očakávajú flexibilnejší a personalizovanejší prístup k reklame.



Hľadáme zmysluplné spôsoby, ako nadviazať kontakt s koncovými používateľmi, napríklad budovaním komunít prostredníctvom mobilných a sociálnych nástrojov, a pozorujeme stabilnú a rastúcu úroveň zapojenia na týchto platformách. Naším cieľom je poskytovať bezproblémové komplexné služby, ktoré sú prispôsobené konkrétnemu kontextu nakupovania, a nie len segmentovať zákazníkov podľa demografických údajov," dodal Lukas S. Rieder.

(*)Prístroj ageLOC LumiSpa so štandardnou silikónovou hlavicou a čistiacim prípravkom na tvár ageLOC LumiSpa pre normálnu a zmiešanú pleť.



(**)*Zdroj: Euromonitor International Ltd.; Maloobchodná hodnota podľa maloobchodnej predajnej ceny (Retail Value RSP); všetky kanály; 2017 a 2020. Kozmetické systémy sú kozmetické zariadenia na domácu starostlivosť o pleť, ktoré sú špeciálne odporúčané na použitie s topickým výrobkom rovnakej značky. Tvrdenie vychádza z vlastného výskumu a metodiky spoločnosti Euromonitor, ktorý sa uskutočnil v januári až marci 2021. Predajné údaje kozmetických výrobkov pre domácu starostlivosť o pleť zahŕňajú elektrické čističe tváre, ako sú definované v databáze Passport. Kategória nezahŕňa kondicionéry na vlasy, depilátory, holiace strojčeky ani prístroje na ústnu hygienu.