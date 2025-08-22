Podľa predbežných údajov colnej štatistiky a na základe analýzy Štatistického úradu SR sa zo Slovenska postupne stáva aj zbrojárska veľmoc.
Podľa údajov za prvých päť mesiacov tohto roka, ktoré úrad oficiálne spracoval, krajina vyviezla zbrane a strelivo za viac ako osemsto miliónov eur. Hoci ide len o necelé dve percentá z celkového exportu, medziročne to predstavuje bezmála trojnásobný rast.
Rekordný rast
Rok 2025 s určitosťou zaradí Slovensko medzi krajiny, ktorých export obranného priemyslu rýchlo rastie. Najväčšiu časť nášho exportu pritom tvoria bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely a podobná vojenská výzbroj vrátane častí a súčastí, ako aj náboje a ostatné strelivo.
Ako vyplýva zo zverejnených dát Štatistického úradu SR, najväčším odberateľom slovenských zbraní je Česko, kam od januára do mája 2025 smeroval export v hodnote až viac ako pol miliardy eur. Je to viac než trojnásobok oproti 160 miliónom eur vyvezeného tovaru za rovnaké obdobie vlaňajška.
