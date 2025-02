Slovenskí značkoví výrobcovia sa pozerajú na rok 2025 s obavami. V porovnaní s medzinárodne pôsobiacimi spoločnosťami sú pritom o niečo pesimistickejší lokálni producenti. Medzi hlavné dôvody ich pesimizmu patria aj národné regulácie v podobe transakčnej dane či zvýšenej DPH. Tieto zmeny sa výraznejšie dotknú práve menších výrobcov. Väčšie firmy uzatvárajú kontrakty s obchodníkmi väčšinou naraz pre viac krajín a ich výroba sa navyše koncentruje vo väčších a efektívnejších výrobných závodoch, čo im dáva možnosť usporiť náklady z rozsahu.

„Špecifické náklady vyvolané národnými reguláciami majú na úspech lokálnych značiek zásadný vplyv. Zároveň platí, že výroba postavená zväčša pre jeden trh nie je ekonomicky konkurencieschopná,“ hovorí riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) Ľubomír Tuchscher.

O storočie pozadu

Konštatuje, že ako Slovensko by malo ako členo Európskej únie využívať také nástroje, ktoré budú dvere otvárať, a nie zatvárať. Zdôrazňuje pritom, že bez EÚ by sme boli len malým uzavretým trhom s nekonkurencieschopnými výrobcami. „Možno by sme mali len jednu značku masla, mlieka, piva... Ale to by viedlo k veľmi šedému svetu bez efektivity a inovácie, ktorú prináša konkurencia,“ zamýšľa sa.

Slovenskí značkoví výrobcovia potravín až na niekoľko výnimiek spravidla zaostávajú za výrobcami v okolitých krajinách, a to nielen v produkcii, ale aj v schopnosti osloviť svojimi produktami spotrebiteľov na okolitých trhoch. Naopak, podľa Ľ. Tuchschera pozdvihla efektívnejšia výroba v posledných desaťročiach nielen poľský potravinársky sektor, ale aj produkciu značkovej kozmetiky. Poľsko je po Francúzsku európskou kozmetickou dvojkou.

Avšak poľskí výrobcovia kozmetiky ani potravín nie sú úspešní preto, že sú poľskí. „Na Slovensku sme v mnohých oblastiach potravinárstva nedosiahli ani úroveň inovácií družstva v legendárnej filmovej sérii Slnko, seno. Česť výnimkám, ale vo väčšine prípadov nielenže nie sme v 21. storočí, ale sme naplno nevyužili ani možnosti 20. storočia. A to v roku 2025,“ nastavuje krajine zrkadlo riaditeľ SZZV.