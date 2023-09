Napriek nepriaznivému vlaňajšiemu vývoju ekonomiky pre vysoké ceny energií ako dôsledku vojny na Ukrajine sa bratislavskému domu s nábytkom darilo. Dopyt ľudí po nábytkovom tovare bol zrejmý, čo sa odrazilo na rekordných tržbách švédskeho giganta. Rastúce tržby zaznamenáva aj v tomto roku.

Finančný rok Ikey pritom skončil v závere augusta. Spoločnosť pripravuje tiež niekoľko noviniek a vylúčená nie je ani ďalšia expanzia. Riaditeľka bratislavskej Ikey Lucia Klečková v rozhovore pre TREND hovorí o zákazníckom správaní, stratégii v oblasti miezd či digitalizácii.

Vlani ste dosiahli rekordné tržby a podarilo sa vám aj zvýšiť zisk. Aké sú vaše ciele na rok 2023?

Nemáme ešte úplne uzavreté výsledky, ale sledujeme mierny nárast tržieb. Myslíme si, že je to aj napriek ťažkej ekonomickej situácii prejavená lojalita k značke. Otvorili sme plánovacie štúdiá Ikea v Žiline a v Košiciach, takže sme aj bližšie k zákazníkom. Svoje tiež určite urobili aj naše snahy smerom k digitalizácii a k online nákupu.

V súvislosti s ekonomickou situáciou pociťujete zmenu zákazníckeho správania?

Horšia ekonomická situácia je citeľná a životné náklady sú vyššie. To je fakt. Sledujeme trend menších nákupov. Menšími nákupmi si ľudia vedia urobiť refresh svojich domácností. Pri väčších nákupoch vidíme trend dlhšieho rozmýšľania a, samozrejme, niekedy aj odkladania.

Ako sa vyvíja online predaj a aký je jeho podiel v porovnaní s kamennou predajňou?

Trend smerom k online nakupovaniu je citeľný. Najväčšia akcelerácia bola počas pandémie a hneď po nej. Teraz si dlhodobo udržiavame podiel predaja cez 20 percent. Smer k online nakupovaniu je od zákazníkov žiadaný, no snažíme sa mu aj pomáhať tým, že ponúkame online služby. V októbri 2021 sme uviedli online aplikáciu a vidíme, že ľudia sú oveľa zžitejší s digitálnymi technológiami.

Všetky tieto malé kroky online predaj akcelerujú. V obchodnom dome sme tiež rozšírili sieť samoobslužných kioskov. Myslím si, že pred desiatimi rokmi by bolo absolútne nemysliteľné, aby si ľudia v takej veľkej miere zisťovali informáciu prostredníctvom obrazovky. Teraz je to jeden z kľúčových nástrojov počas nákupného procesu.

Fyzický kontakt je však pre ľudí stále veľmi dôležitý.

Áno, uvedomujeme si nenahraditeľnú rolu fyzických možností kontaktu a teda obchodných domov. Online nákup je však trend, ktorému sa nevyhneme. Na Slovensku sa snažíme o rozšírení siete fyzickej dostupnosti Ikey. Máme tri miesta predaja. Okrem obchodného domu v Bratislave máme dve plánovacie štúdiá v Žiline a Košiciach.

Online prostredie predstavuje nástroje, ako byť k zákazníkom bližšie. Je to niečo, čo potrebujeme na to, aby si napríklad aj zákazníci v Krupine alebo Spišskej Novej Vsi vedeli nakúpiť výrobky bez toho, aby museli prísť do Bratislavy. Kľúčová rola fyzického kontaktu je však naozaj dôležitá.

Vlani ste museli pre rastúce vstupné náklady zdražovať. Bude zdražovanie pokračovať?