Generálny riaditeľ Siemens Energy Christian Bruch upozornil, že záťaž vyplývajúca z pravidiel na meranie environmentálneho vplyvu podnikov je neúmerná v porovnaní s ich prínosom. Podľa neho Európa „úplne prestrelila“ v reguláciách, čo odrádza investorov, píše portál Financial Times.

Ch. Bruch sa obzvlášť kriticky vyjadril k smernici o vykazovaní udržateľnosti podnikov (CSRD), ktorú EÚ zaviedla v roku 2023 a ktorá firmám ukladá povinnosť podrobne informovať o ich environmentálnom a sociálnom vplyve. Táto regulácia si vyžaduje vykazovanie viac ako tísíc „údajových bodov,“ čo podľa Brucha treba „radikálne skrátiť a zjednodušiť“.

Rastúca kritika zo strany európskych podnikov a členských štátov sa ešte zosilnila po víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách. D. Trump odmieta ESG regulácie a sľubuje uvoľnenie pravidiel pre americké podniky, čím vytvára tlak na EÚ, aby reagovala.

Jedným z jeho charakteristických krokov bolo potvrdenie odstúpenia USA od Parížskej dohody, globálnej dohody zameranej na boj proti zmene klímy. V budúcnosti sa očakáva, že Trumpova administratíva zruší celý rad nariadení súvisiacich s ESG. Tieto opatrenia by mohli viesť k viacerým dôsledkom vrátane problémov s dodržiavaním predpisov pre americké podniky pôsobiace v Európe vzhľadom na rozdielne politiky v oblasti klímy.

Minulý mesiac sa do kampane proti nadmernej regulácii zapojili aj najväčšie podnikateľské zväzy vo Francúzsku, Nemecku a Taliansku. Žiadajú Európsku komisiu, aby neobmedzila svoje úpravy len na redukciu výkazníctva, ale prispôsobila legislatívu medzinárodným konkurentom. Kritiku „zelenej“ smernice vyjadrili aj šéfovia veľkých francúzskych firiem, vrátane generálneho riaditeľa TotalEnergies Patricka Pouyanného, ktorý ju označil za „monštrum“ vytvorené z dobrých úmyslov.

Vo svojej kritike P. Pouyanné zdôraznil, že hoci zámery stojace za smernicou môžu byť pozitívne, jej realizácia by mohla viesť k nezamýšľaným dôsledkom, ktoré by mohli brzdiť výrobu energie a hospodársky rast. Tvrdil, že súčasný regulačný rámec by mohol na podniky uvaliť nadmerné bremeno, čo by mohlo potlačiť inovácie a investície do kritickej energetickej infraštruktúry.

Spoločnosť TotalEnergies čelila kontrole svojich environmentálnych postupov, pričom sa v súvislosti s jej úsilím o prechod na obnoviteľné zdroje energie objavili obvinenia z „greenwashingu“. Kritici firmy tvrdia, že napriek prísľubu významných investícií do nízkouhlíkových technológií je pokračujúce zameranie spoločnosti na fosílne palivá v rozpore s jej tvrdeniami o udržateľnosti. Tento dvojaký prístup viedol k právnym námietkam vrátane žaloby, v ktorej sa tvrdí, že spoločnosť zavádza v reklame týkajúcej sa jej environmentálnych záväzkov.

Európska komisia už reagovala oznámením, že preskúma požiadavky na výkazníctvo v rámci štyroch kľúčových environmentálnych legislatív, vrátane CSRD. Podľa komisára pre hospodárstvo Valdisa Dombrovskisa však nejde o dereguláciu, ale o hľadanie efektívnejších riešení.

Nie všetci však podporujú uvoľnenie pravidiel. Jurei Yada z environmentálnej organizácie E3G varoval, že regulácie sú kľúčové pre konkurencieschopnosť Európy, pretože zabezpečujú predvídateľnosť a strategické plánovanie smerujúce k nízkouhlíkovej ekonomike.

Ch. Bruch si sťažuje na regulácie, no biznis jeho firmy prekvitá. Bruchove vyjadrenia zazneli v čase, keď Siemens Energy oznámil takmer pätinový rast tržieb na 8,9 miliardy eur a rekordný objem objednávok vo výške 131 miliárd eur. Hodnota akcií spoločnosti sa za posledný rok zoštvornásobila vďaka rastúcemu dopytu po technológiách na výrobu elektriny, ktoré sú potrebné aj pre dátové centrá umelej inteligencie.