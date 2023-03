Plzeňský Prazdroj Slovensko náročný rok ustál a v komplikovaných podmienkach sa mu podarilo rásť. O tom, prečo a ako spoločnosť napredovala, hovorí jej obchodný riaditeľ Martin Grygařík.

Aký bol pre Plzeňský Prazdroj Slovensko rok 2022?

Keď sa naň pozriem komplexne, hodnotím ho ako úspešný. Hoci bol pre nás pivovarníkov v mnohých ohľadoch náročný, na zložitú situáciu sa nám podarilo zareagovať pomerne pružne. Darilo sa nám ju zvládať najmä vďaka našim ľuďom i partnerom v logistike, ktorá bezchybne fungovala aj počas intenzívneho dopytu v rámci letnej sezóny, a tiež vďaka obchodným partnerom v retaili a v HoReCa. K pozitívnej bilancii prispela však nielen vydarená letná sezóna, ale aj desiatky úspešne zrealizovaných podujatí po celom Slovensku a úspešná odozva spotrebiteľov na naše produktové novinky.



Začalo vám teda po pandemickom období stagnácie symbolicky svitať na lepšie časy?

Čo sa týka celkových čísiel, evidujeme stúpajúci trend. V roku 2022 sme na Slovensku predali takmer 1,7 milióna hektolitrov piva, čo predstavuje medziročný nárast o 1,8 percenta. Po dvoch rokoch poklesu zaznamenala výrazný obrat kategória čapovaných pív a vzostupnú krivku si naďalej udržalo nealko. Ako všetci, aj my však čelíme neustálemu tlaku na vstupné náklady a uvidíme, čo všetko tento rok prinesie. Naším zámerom je budúce mesiace zvládnuť dobre, či už z pohľadu rastu cien vstupov, ale aj všetkých ďalších súvisiacich nákladov.



Ako veľmi sa odrazil návrat ľudí do podnikov na konkrétnych číslach čapovaného piva, v ktorom ste dlhodobo jednotkou na trhu?

Aj keď sa ľudia po pandémii do prevádzok ešte nevrátili naplno, kategória čapovaných pív medziročne rástla o 38 percent. Z pohľadu objemov sme sa však ešte stále nedostali na čísla spred pandémie. Situácia bola náročná pre celý HoReCa segment, ktorý zápasil okrem úbytku zákazníkov aj s nedostatkom kvalifikovaného personálu. Zároveň bol pod veľkým tlakom rastu cien energií a inflácie.



Aké hlavné trendy v prístupe Slovákov k pivu registrujete?

Ukazuje sa, že Slováci dlhodobo inklinujú ku kvalite – či už ide o pivo, alebo prostredie, v ktorom ho konzumujú. Dlhodobo preferujú prémiové produkty a siahajú najmä po ležiakoch, no zároveň sú otvorení novinkám. Tie mali minulý veľmi dobrú odozvu a prekonali naše očakávania – či už ide o Radegast Ratar, talianske Peroni alebo ochutené pivo Captain Jack. Vydarený krok bola aj limitovaná edícia piva Dobrodruh, ktoré sme uvarili spoločne s piešťanským pivovarom ŽiWell.



Na ktoré značky z portfólia Prazdroja ste boli vlani špeciálne hrdý?

Najväčší celkový posun medzi značkami patrí Radegastu, ktorý v objemoch medziročne rástol o 65 percent. Stabilne skvelo sa darilo vyhľadávanej značke Pilsner Urquell, ktorá zároveň už druhýkrát za sebou získala ocenenie Najdôveryhodnejšia a najobľúbenejšia značka 2022. O 10 percent narástla aj značka Šariš, ktorá kontinuálne napreduje aj mimo jej domovský región a v tomto smerovaní ma ambíciu zotrvať aj naďalej, pretože z nášho pohľadu má potenciál byť skutočne celoslovenskou značkou.

Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko Martin Grygařík, obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva Plzeňského Prazdroja Slovensko, v spoločnosti pôsobí už 28 rokov.

Prazdroj prispel k reštartu pivnej kultúry na Slovensku aktívnou pomocou gastro sektoru. Vidíte už aj konkrétne výsledky?

Za posledné roky sme cítili výrazný príklon Slovákov k pivnému zážitku, a preto vychádzame z presvedčenia, že dobre načapované pivo, kvalitný servis a príjemné prostredie sú pre spotrebiteľov stále lákadlom, prečo zájsť do podniku. Gastro je duša pivovarníctva, tam sa rodí skutočný pivný zážitok, a preto sa budeme neustále snažiť podporovať a rozvíjať ho. Minulý rok sme sa cez rozvojové programy sústredili na pomoc podnikom po manažérskej stránke, ale aj v tom, ako školiť, udržať a prilákať zamestnancov. Cítime, že systematické investície, rozvoj a podpora prevádzok sa nám pomaly začínajú vracať. Potvrdzuje to aj nárast ocenení Hviezda sládkov, ktoré pre rok 2023 získalo 165 prevádzok po celom Slovensku. Je to o 48 viac ako v roku 2021. Prazdroj ho udeľuje podnikom, ktoré pivu venujú tú najvyššiu starostlivosť.



Čím si vysvetľujete fakt, že neustále rastie trh a spotreba nealka?

Nealkoholické pivá sa medzi Slovákmi stávajú čoraz obľúbenejšou alternatívou k iným typom nápojov a už dávno nie sú len nevyhnutnou voľbou pre vodičov, stávajú sa súčasťou životného štýlu. V roku 2022 sa výborne ujala vylepšená receptúra pri Birell Svetlý a ľudia tiež stále častejšie vyhľadávajú aj ochutené nealko varianty. Stabilnou jednotkou je tu príchuť Pomelo & Grep, ktorá medziročne v objemoch poskočila o 17 percent. Darilo sa však aj ochuteným novinkám, ktoré prekonali plány takmer o štvrtinu. Segment nealka celkovo minulý rok výrazne napredoval a dnes je naše každé siedme pivo na Slovensku nealkoholické.



Prazdroj ide príkladom aj v oblasti šetrnejšieho prístupu k prírode. Cítite, že vaše kroky na poli udržateľnosti ľudia vnímajú?

Podnikať udržateľne vidíme ako kľúčové pre úspech firmy, aj celej spoločnosti. Preto sme postavili našu firemnú filozofiu práve na udržateľnosti, máme tu jasné záväzky a integrujeme ju naprieč firmou do nášho premýšľania aj do jednotlivých procesov. Teší nás, že sa slovenskí spotrebitelia vydali na túto cestu spolu s nami. Uvítali naše rozhodnutie odísť od piva v PET fľašiach, ktoré minulý rok už neboli dostupné, a výrazne vzrástol ich záujem o vratné sklenené fľaše. Tie sú z pohľadu baleného piva environmentálne najvhodnejšou voľbou a v objemoch medziročne narástli takmer o tretinu.



Aký bol z vášho pohľadu premiérový rok zálohového systému na Slovensku?

Nový zálohový systém od začiatku plní svoj účel a na Slovensku pomohol zaviesť cirkularitu na trh s nápojovými obalmi. Je výborné, ako rýchlo sa ho Slováci naučili využívať a vracajú plechovky tak, že z nich v Prazdroji môžeme vyrábať nové, ktoré navyše obsahujú až tri štvrtiny recyklovaného materiálu. To pomáha usporiť neuveriteľné množstvo energie a CO2. Vďaka možnosti odkúpiť vyzbieraný materiál sa nám navyše podarilo symbolicky uzavrieť ich kolobeh a o sedem rokov skôr sme dosiahli náš strategický cieľ, že všetky spotrebiteľské obaly našich produktov budú znovu použiteľné alebo recyklovateľné.



Pivovar Šariš mal našliapnuté na svoj historicky najúspešnejší rok. Podarilo sa mu tento míľnik dosiahnuť?

Áno. Rok 2022 bol pre náš pivovar silný hneď z viacerých pohľadov. Ak sa na to pozrieme cez čísla, stočili sme historicky najviac hektolitrov piva za posledné roky, zaznamenali sme historický výstav v sladovni aj historický týždeň na stáčiarni. Pivovar si tiež prešiel rozsiahlou modernizáciou, ktorá nielen zefektívnila mnohé procesy vo výrobe, ale tiež posilnila jeho smerovanie k udržateľnejšej výrobe.