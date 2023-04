Dovolenkovú sezónu už nebude ovplyvňovať pandémia či vojna na Ukrajine. Strašiakom sú aktuálne vysoké ceny za dovolenky a služby v letoviskách. Prezident Asociácie cestovných kancelárií a agentúr Roman Berkes v rozhovore pre TREND na druhej strane hovorí, že ceny síce budú vyššie, no nebude to nič dramatické. Ľudia cestovať budú a tento rok by dokonca mohol tromfnúť aj historicky najlepší rok 2019.

Celý rozhovor si môžete pozrieť vo videu nižšie.

V rozhovore sa dozviete aj to: o koľko percent môžu vystreliť ceny dovoleniek,

ako ovplyvnilo dovolenkovanie v Chorvátsku prijatie eura,

prečo Slováci využívajú aj rakúske cestovné kancelárie,

aký bude záujem o dovolenku na Slovensku,

na čo si dávať pri hľadaní dovolenky pozor.

Aká bude tohtoročná dovolenková sezóna?



Očakávame, že bude úspešná, pretože zvýšený záujem o cestovanie sme zaznamenali už minulý rok. Po pandémii boli ľudia vyhladovaní, mali potrebu vycestovať za morom z rôznych dôvodov a tento rok to vyzerá tak, že trend bude pokračovať. Už prvé čísla ukazujú, že záujem je dokonca väčší ako minulý rok v rovnakom čase. Na first moment ponuky, ktoré cestovné kancelárie uverejňovali na svojich webových stránkach a v katalógoch klienti reagujú pozitívne a záujem o nákup je naozaj veľký.

Ktoré destinácie budú hlavným ťahákom?



V destináciách, ktoré boli v minulosti v ponukách, nie je veľký rozdiel. Destinácie, na aké sme zvyknutí, sú v ponukách aj tento rok. Najväčší záujem bude o Stredomorie a lídrom bude určite Turecko, tak ako posledných päť či šesť sezón. Určite veľký záujem bude aj o grécke ostrovy, Taliansko, Španielsko či Chorvátsko.

Tam každoročne cestuje naozaj veľká časť Slovákov, ale väčšina individuálne, čiže cestovky koncipujú menšiu časť produktu. Samozrejme sú na trhu aj ďalšie destinácie ako Omán či Kapverdy, ktoré si každoročne nachádzajú svoju klientelu. Posledné dva roky je stúpajúci záujem o Cyprus. Severná aj južná časť narástla dosť dramaticky.

Keď vypukla vojna na Ukrajine, Slováci sa obávali cestovať. Nevedeli totiž, aká bude situácia. Je cítiť, že už na vojnu v súvislosti s cestovaní až tak nemyslia?



Obavy sa pomaly úplne rozplývajú. Boli však na mieste. Ľudia sa báli cestovať z viacerých dôvodov. Vojnu sme vnímali a stále vnímame veľmi citlivo. Sme neustále v komunikácii s našimi dodávateľmi služieb, partnermi v destináciách, ale ani v tomto roku neočakávame, že by vojna nejako dramatickejšie zasiahla do procesu dovolenkovania. V tomto smere teda nemá nijaký dramatický vplyv na vycestovanie do zahraničia a trávenie času priamo v destináciách.

Top destináciou Slovákov je jednoznačne Chorvátsko. Ako sa zmenili ceny v krajine po prijatí eura?