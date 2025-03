Keď podnik nevie uhrádzať včas čo i len jednu faktúru, tak to nie je zdravý podnik. Mnohé malé a stredné firmy na Slovensku pritom nedodržiavajú ani elementárne odporúčané finančné ukazovatele. „Potom príde na trh turbulencia a zrazu nestíhajú splácať faktúry načas,“ hovorí pre TREND partner a konateľ spoločnosti Margin Advisory Miroslav Galousek.

Do problémov sa môžu niekedy dostať aj kedysi úspešné a zdravé firmy. Ak sa im príliš darí, stratia obozretnosť. „V podniku sa časom objaví takzvaná profesionálna slepota. To je stav, keď musí prísť niekto zvonku, kto je nezaujatý minulosťou, a dokáže povedať, že toto už nerobíte ideálne,“ dopĺňa ho senior partner Margin Advisory Tomáš Oravec.

TREND sa s nimi rozprával o dôvodoch, prečo sa firmy dostávajú do problémov, aj o tom, ako ich z nich dostať.

Aké sú najčastejšie príčiny toho, že sa firmy dostanú do problémov?

Miroslav Galousek: Je to individuálne, ale vo väčšine prípadov sú dôvodom chybné finančné výpočty a nefunkčné obchodné oddelenie. Pri menších a stredných firmách býva najčastejšou príčinou to, že firma v určitom momente majiteľa prerastie. Z praxe vidíme, že ten zlom je niekde medzi tromi a piatimi miliónmi eur, keď si už firma nevystačí so sedliackym rozumom majiteľa a potrebuje zaviesť profesionálne manažérske a ekonomické postupy a nástroje na riadenie firmy.

Čo konkrétne považujeme za problém? Mnohé firmy si ho všimnú neskoro, hoci finančné indikátory naň upozorňovali.