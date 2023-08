Ľudia ho vnímajú ako moderátora či youtubera, ktorý je veľmi aktívny aj na sociálnych sieťach. Oslovili ho však podcasty, ktoré sú dnes vo svete veľkým trendom a tak jednou nohou vkročil zo sveta šoubiznisu do sveta startupistov. So startupom Toldo chce totiž prepojiť tvorcov a poslucháčov. O podcastovej aplikácii, ambíciách či podnikaní viac prezradil v rozhovore pre TREND Matej „Sajfa“ Cifra.

Už nejaký čas ste spájaný s aplikáciou Toldo. Čím vás projekt oslovil?

Je to veľmi jednoduché. Toldo je kreatívna platforma, ktorá intenzívne prepája tvorcov podcastov s ich poslucháčmi. To je základ. Sám ako tvorca internetového obsahu viem, aké je dôležité byť v pravidelnom kontakte so svojím publikom a za jeho záujem mu ponúkať aj niečo extra, čo nenájde nikde inde.



V prípade Tolda pôsobíte do určitej miery ako jeho marketingový nástroj. Aké sú však vaše ďalšie úlohy?

Je pochopiteľné, že s mojom tvárou a menom som na seba zobral „akúsi „ambasádorskú“ úlohu, ale spoločne s malým tímom ľudí, ktorí sa roky točia okolo podcastov na Slovensku, sa snažíme oslovovať ďalších podcasterov, aby prišli k nám tvoriť obsah a priniesli so sebou svojich poslucháčov a fanúšikov. V odbornej terminológii by som svoju pozíciu nadnesene nazval „chief acquisition officer“.

Podieľate sa na tomto projekte aj finančne?

Som jedným zo spoločníkov a každý z nás má vo firme svoj podiel.



Koľko používateľov dnes využíva Toldo?

Aktuálne čísla hovoria o tom, že máme 35-tisíc unikátnych stiahnutí, tisícky platiacich používateľov, ktorí pravidelne podporujú svojich obľúbených podcastových tvorcov a desiatky podcastových tvorcov, ktorí tvoria svoj obsah exkluzívne pre Toldo.



V rôznych rozhovoroch ste tvrdili, že ľudia radi tvorcov za ich obsah podporia. Nič sa podľa vás na tom nemení ani počas nepriaznivej ekonomickej situácie?

Neviem náhodou či „nepriaznivú ekonomickú situáciu“ trochu nepreceňujeme. Keď sa pozrieme všade okolo nás, tak je cítiť, že po kovide sa svet ešte stále len nadychuje. Ľudia sú v nákupných centrách, míňajú peniaze, chodia na dovolenky, snažia sa žiť najlepšie, ako vedia. Aplikácia je zadarmo a je už individuálne na každom či sa rozhodne svojho obľúbeného tvorcu podporiť.