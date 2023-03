Fúzia globálneho hráča kybernetickej bezpečnosti NortonLifeLock a svetového lídra digitálnej bezpečnosti Avast. Akvizícia výrobcu spojovacích systémov Behrens zo strany GreatStar, globálneho producenta ručného náradia. Fúzia Digital People a Zoot.

Aj pri týchto transakciách radila advokátska kancelária Glatzová & Co., ktorá vlani na Slovensku zvýšila obrat o 80 percent na vyše 700-tisíceur. Polovica jej príjmov pochádza z fúzií a akvizícií a tretina zo spolupráce so zahraničnými kanceláriami. TREND sa rozprával s advokátkou Veronikou Pázmányovou, partnerkou Glatzova & Co.

V rozhovore s advokátkou sa dozviete: kto dnes na trhu fúzií a akvizícií diktuje podmienky,

aké chyby najčastejšie robia kupujúci a predávajúci,

ako predísť situácii, keď sa spoločníci nezhodnú a firma nevie prijať zásadné rozhodnutie,

čo odlišuje dobrého advokáta od obyčajného,

ako sa určuje kúpno-predajná cena pri transakcii a čo je úzus pri ručení,

čo treba mať podchytené pred closingom,

a ďalšie.

Zaznamenali ste po pandémii aj vy zvýšený počet fúzií a akvizícií?

Počas pandémie sme zaznamenali isté utíchnutie trhu, znížený záujem o nové transakcie a pozastavenie tých prebiehajúcich. Od konca roku 2021 však vnímame ich opätovný nárast, pričom sme stáli na strane predávajúcich aj kupujúcich.

Transakční poradcovia hovoria, že dominujú najmä transakcie v segmente technológie a IT. Je to tak?

My sme napríklad českému fondu DRFG v roku 2019 pomáhali kúpiť podiely vo firmách Fibernet, Lukromtel a Teledat. Nedá sa však hovoriť o tom, že daný rok bol na Slovensku špecifický pre telekomunikácie či IT, hoci z nášho pohľadu bol.

Záujem o investovanie do cieľových spoločností je v každom segmente a stále dostávame od investorov otázky na ich identifikovanie. Samozrejme, niektoré, ako napríklad automotive, sú na Slovensku zastúpené viac a iné menej.

Ako sa pohybuje finančný objem transakcií?

Za posledné roky sme realizovali desiatky transakcií, od menších v jednotkách miliónov eur až po stovky miliónov či miliardy eur, pričom z hľadiska segmentu išlo aj o doteraz ojedinelejšie transakcie v oblasti startupov, obnoviteľných zdrojov energie či IT, ale aj tradičných oblastí ako nehnuteľnosti či výrobné závody. Počas pandémie išlo skôr o menšie lokálnejšie transakcie alebo vnútornú reorganizáciu väčších spoločností.

Evidujete v súvislosti s infláciou a rastom úrokových sadzieb ochladenie trhu?

Nie. Stále je veľký záujem o investovanie do spoločností, ale trh sa zmenil. Už to nie je trh predávajúcich ako predtým, ale kupujúcich, ktorí si môžu diktovať podmienky. A za mňa je to tak aj správne. Dáva to nám ako poradcom kupujúcich väčší priestor nazrieť do spoločnosti, identifikovať riziká, komunikovať s predávajúcimi a vyjednať podmienky, ktoré predávajúcemu zabezpečia čo najväčšiu ochranu jeho investícii.

V ktorej fáze transakcie zvyknú klienti angažovať advokátsku kanceláriu?

Najlepšie je, keď sú advokáti zapojení už v čase zámeru. Kupujúci nás najčastejšie oslovujú potom, ako si interne schvália, že pre nich je nejaký cieľ zaujímavý a chcú sa zapojiť do formálneho procesu, často po podpísaní letter of intent, rozhodne však pred vyjednaním term sheetu, teda základných podmienok transakcie. Advokáti vedia výrazne pomôcť realizácii transakcie či zjednodušeniu jej priebehu. Sú to často oni, kto vie nájsť zlatú strednú cestu medzi stranami transakcie.

Na čo by si mali dávať najväčší pozor kupujúci?