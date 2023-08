V rodinnom biznise sa pohybuje už od strednej školy, ale naplno sa mu začala venovať až po tej vysokej. Popri vlastnej advokátskej kancelárii sa postupne zoznamovala s fungovaním potravinárskych firiem Euromilk z Veľkého Medera a Istermeat z Dunajskej Stredy. Pred siedmimi rokmi sa stala ich generálnou riaditeľkou po tom, ako sa z ich vedenia stiahol jej otec Oszkár Világi.

Réka Világi premyslenými rozhodnutiami postupne odrezávala ich „nalomené vetvy“, pričom sa jej podarilo podniky inovovať a kontinuálne zvyšovala ich tržby. V uplynulých rokoch navyše preklopila aj ich hospodárenie zo straty do čistého zisku pohybujúceho sa na úrovni niekoľkých stoviek tisíc eur ročne. R. Világi je nominovaná na prestížnu cenu TREND Manažér roka 2023.

Na starosti máte hneď niekoľko rodinných biznisov. Ako to všetko stíhate?

Je to náročné. Denne mám zhruba osem až deväť mítingov a keby mal deň viac ako 24 hodín, určite by som mala tých mítingov viac. Veď len moje piatkové stretnutia s asistentkou, na ktorých si plánujeme veci na ďalší týždeň, trvajú skoro hodinu. V minulosti som fungovala tak, že som každý deň venovala jednej firme.

Raz to bol Euromilk, potom Istermeat, následne segment hospitality, keďže vlastníme hotely, reštaurácie aj vinárstvo, potom to bola oblasť športu či právna kancelária. Teraz si organizujem dni podľa tém, nie podľa spoločností, lebo k biznisu patrí aj účtovníctvo, HR, finančný manažment, facility manažment či právne služby, a tie sa mi ľahšie riadia centralizovane. Ale od septembra ma opäť čakajú veľké zmeny.

Aké?

Plánujem posilňovať manažment v našich spoločnostiach a to na C-level úrovni, a to primárne vo food divízií Chcela by som sa stiahnuť z operatívy a viac sa venovať strategickým otázkam, uvidíme či sa mi to podarí.

Zasahuje do vašej práce nejakým spôsobom ešte aj dnes otec?