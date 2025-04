Po mesiacoch stagnácie sa realitné trhy v Česku a na Slovensku opäť prebúdzajú. Kým v Česku sa očakáva výrazné oživenie developerskej aktivity a nárast cien novostavieb až o takmer sedem percent, rast cien nehnuteľností na Slovensku je od začiatku roka 2025 pomalší.

Do cien bytov sa navyše premietla aj zvýšená daň z pridanej hodnoty. Oba trhy však čelia rovnakej výzve, a to nedostatočnej ponuke bytov a silnej dopytovej vlne, ktorá zrejme ešte potlačí ceny nahor.

Čechov brzdia úrady

Podľa aktuálnej analýzy CEEC Research preto väčšina českých developerov očakáva nárast ponuky bytov až v druhej polovici roka 2025, pričom tempo rastu ponuky by malo dosiahnuť 3,6 percenta. To by sa malo zmeniť v prvej polovici budúceho roka, kedy by sa mal rast ešte zrýchliť až na takmer päť percent.

Napriek týmto pozitívnym signálom predpokladá 88 percent developerov ďalší nárast cien bytov, v priemere o bezmála sedem percent. Oživenie poháňa najmä návrat odloženej dopytovej vlny a spúšťanie nových projektov.

Ako uvádza český portál e15, najväčšou brzdou dostupnosti bývania zostáva zložité stavebné povoľovanie, najmä v Prahe. Dodáva, že podľa Marcely Fialkovej z UDI Group by hlavné mesto potrebovalo každoročne 20-tisíc až 25-tisíc nových bytov, v súčasnosti sa však povoľuje iba zlomok tohto objemu.