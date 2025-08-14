Presne dvadsať rokov funguje na trhu značka Matador Automotive Vráble (MAV), ktorá predtým niesla názov Matador – Inalfa, a bola jednou z dcérskych spoločností holdingu Matador.
V roku 2005 odštartoval MAV sériovú výrobu pre sektor automotive, pričom dnes má závody vo Vrábľoch, v Nitre, českom Liberci a svojho času mal fabriku aj v ruskom Nižnom Novgorode.
Stopercentným vlastníkom firmy je portugalský automotive dodávateľ Sodecia. V nej vlastní desať percent Matador Holding rodiny Rosinovcov.
Tridsať rokov „makala“ bez prestávky, aby malo Slovensko chlieb. Vedenie firmy odovzdáva dcére
Firma z Vrábľov dlhodobo investuje do svojho rozvoja. Jednou z jej dôležitých investícií bola v roku 2017 výstavba fabriky na zváranie a lisovanie dielcov pre karosérie v Nitre.
Závod za vyše 22 miliónov eur zamestnal v tom čase do 200 ľudí. Spoločnosť zaň získala cenu TREND Investor roka 2017.
V uplynulých dvoch rokoch investoval MAV ďalších zhruba dvadsať miliónov eur do prístavby haly na lisovanie v Nitre, ktorej súčasťou je environmentálna zelená stena, ako aj do nákupu novej lisovacej hot-forming linky, ktorá lisuje železo za tepla.
Ďalších desať miliónov eur smeroval do nových spájacích technológií vo Vrábľoch, ktoré vyrábajú komponenty pre značky Audi a AMG. Tá patrí pod Mercedes.
Za tieto investície je Matador Automotive Vráble nominovaný na cenu TREND Investor roka 2025. Zvyšné štyri nominácie TREND zverejní v priebehu augusta a septembra.
Možnosti ďalšieho rastu
