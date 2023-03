Popularita podcastov rastie z roka na rok nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Zaujímavosťou je, že stále existuje početná skupina ľudí, ktorí ani nevedia, že nejaké podcasty existujú. Povedomie o podcastoch chce zvýšiť aj podcastový producent Martin Fenčák.

Jeho spoločnosť produkuje desiatky podcastov na Slovensku. Podcasterom poskytuje know how, produkciu, postprodukciu a distribúciu. Spoločnosť sa zároveň stará aj o zabezpečenie reklamného priestoru.

V rozhovore sa dozviete: ako vnímajú svpoju reklamu v podcastoch firmy,

v čom spočíva rozdiel medzi Slovenskom a zahraničím,

aké majú podcasty potenciál do budúcnosti,

ako funguje v podcastoch reklama.

Ako sa v súčasnosti vyvíja podcasting vo svete?



Verím, že dobre. V Amerike to už trochu stagnuje, pretože najväčší boom tam už podľa mňa majú za sebou, ale stále to rastie. Nárasty sú však aj v iných krajinách. Špeciálne vo Francúzsku či v Španielsku je to v násobkoch amerického rastu. V Spojených štátoch bol rast v uplynulých piatich rokoch markantný a myslím si, že to postupne dosahuje svoj strop. Zvyšok sveta rastie extrémne a možno zažíva to, čo Spojené štáty pred tromi rokmi.

Takže Spojené štáty sú v oblasti podcastov suverénnym lídrom?



Absolútne. Anglicky hovoriace krajiny patria medzi top. Napríklad na austrálskom trhu rástli investície do reklamy medziročne o 36 percent. V Írsku už viac ako polovica obyvateľov pravidelne počúva podcasty.

Aká je situácia na Slovensku?



Je zaujímavé, že na Slovensku vie o tom, že nejaké podcasty existujú len 20 percent internetovej populácie. Vo svete je to 50 alebo 60 percent. V tomto máme obrovskú rezervu a ľudia vôbec nevedia, ako ich môžu počúvať.



Úlohou celého trhu alebo tých najväčších hráčov je, aby robili osvetu alebo popularizáciu podcastov. Je potrebné riešiť to spoločne a nehrať sa zbytočne na konkurenciu, pretože ktokoľvek prinesie dobrý podcast do slovenského podcastového sveta, ostatní z toho môžu profitovať.

Spomenuli ste, že vo svete podcasty rastú extrémne. Ako rýchlo rastie podcastová scéna na Slovensku?



Na Slovensku je podľa prieskumov milión ľudí, ktorí majú o podcastoch nejakú vedomosť. Rozlišujeme však denných poslucháčov či týždenných. Tých, ktorí počúvajú podasty pravidelne na dennej báze, je ešte veľmi málo a môj odhad je, že ich bude možno 200- až 300-tisíc.



Rezerva je ohromná a v nasledujúcich rokoch máme výrazný nástrel rastu. Napríklad v Spojených štátoch to dopracovali na úroveň, že denný pravidelný poslucháč podcastov si za týždeň vypočuje päť až šesť epizód. Tam podľa mňa smerujeme aj my na Slovensku. Nebudú len pribúdať poslucháči, ale budú sa z tých občasných meniť na pravidelných denných poslucháčov. Rast je nezastaviteľný.

Dnes existuje veľmi veľa druhov podcastov. Aké sú trendy a kam sa scéna uberá?



Najúspešnejšie podcasty sú dnes z oblasti „news“, teda čokoľvek spravodajské na dennej báze. Je to tak celosvetovo a nemyslím si, že to bude iné aj na Slovensku. Hovoria o tom všetky čísla. Potom nasledujú zábavné podcasty a žáner „true crime“, čo je samostatne veľmi silný segment a to dokonca aj z pohľadu zadávateľov reklamy.



Na Slovensku máme veľký problém predať reklamu v podcaste, ktorý je „true crime“ o masových vrahoch, pretože akoby sa s tým klient nechcel spájať. Nepresvedčia ich úplne ani fantastické čísla, ktoré sú jedny z najlepších na trhu. Je tam stále bariéra, ktorá už napríklad v Spojených štátoch nie je. Do „true crime“ podcastov zadávatelia dávajú veľmi veľa reklamy, lebo vedia, že je tam lojálne publikum.



Podcasty sa z hľadiska reklamy presadzujú čoraz častejšie. Budú sa v tomto segmente točiť veľké peniaze?